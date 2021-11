Grammy Awards : Jon Baptiste, Justin Bieber, Doja Cat et H.E.R. en tête des nominations

Les stars de la musique mondiale sont au rendez-vous. Ce 23 novembre, les différents nommés pour les Grammy Awards 2022, récompenses de l'industrie de la musique aux Etats-Unis, ont été dévoilés. Et certains tirent leur épingle du jeu.

Si nominations ne veut pas dire récompenses, certains peuvent se targuer d'en avoir plus que les autres. C'est le cas de Jon Baptiste, pianiste et chef d'orchestre américain qui est placé dans 11 catégories, record de l'année. Il pourrait notamment remporter des prix dans les catégories «Album de l'année», «Chanson de l'année» ou encore «meilleur vidéo musicale de l'année».

Derrière lui, en matière de nominations, se trouvent Doja Cat, Justin Bieber et H.E.R., avec huit chacun. Billie Eilish, elle, en compte sept. À noter que tous ont déjà remporté un Grammy Award au moins par le passé, à l'exception de la première citée.

Adele et Taylor Swift absentes

En tout, 86 récompenses doivent être données cette année, lors d'une cérémonie qui aura lieu le 31 janvier prochain à Los Angeles. À noter qu'Abba, pour son grand retour il y a quelques semaines, est représenté dans la catégorie «Chanson de l'année» grâce à I Still Have Faith In You.

Plusieurs albums notables ne seront pas récompensés lors de la cérémonie, puisque ceux-ci sont sortis trop tard. C'est notamment le cas de 30 d'Adele ou de Red de Taylor Swift. En effet, les albums et les musiques concernées par les récompenses doivent avoir été dévoilées avant le 30 septembre 2021 pour être éligibles. Il faudra donc attendre la cérémonie 2023 pour que les artistes en question puissent espérer glaner un ou plusieurs prix.