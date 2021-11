La chronique des Bridgerton : le retour de la saga à succès se précise

Le retour de la série La chronique des Bridgerton, saison 2, se précise, avec une annonce réjouissante pour les fans.

Après de longs mois d’attente, la célèbre série de Netflix s'apprête à revenir pour le plus grand plaisir de ses (nombreux) fans. Inspirée de livres écrit par Julia Quinn, cette saga hautement romantique se déroule en Angleterre, durant la période de la régence. Elle raconte l'histoire de la famille Bridgerton.

La première saison de la série s'est concentrée sur Daphné, la plus âgée des filles Bridgerton, qui fait son entrée dans le monde et dont la mère a la ferme intention de lui trouver un mari. Mais aucun prétendant ne lui convient vraiment et Daphné finit par faire la rencontre du duc de Hastings, Simon, qui va littéralement faire chavirer son coeur. Une histoire d'amour passionnée qui a embarqué des millions de fans à travers le monde, propulsant l'acteur Regé-Jean Page au rang de sex-symbole.

Seulement voilà, malgré l'immense déception des fans qui voulaient revoir leurs deux acteurs fétiches s'aimer passionnément, cette fois ce sont bien Jonathan Bailey (Anthony, l’aîné des fils Bridgerton) et Ashley Simone (Kate Sharma), aperçue dans la série non moins célèbre Sex Education, qui seront bien au cœur de l’intrigue de la saison 2.

«C’est la fin officielle de la saison 2 !»

Netflix n'avait pas encore communiqué de date de sortie exacte de cette deuxième saison de La chronique des Bridgerton, mais samedi 20 novembre, le showrunner Chris Van Dusen a annoncé avec joie, sur ses réseaux sociaux : «C’est la fin officielle de la saison 2 ! Je suis si fier de l’équipe qui a fait de son mieux pour travailler chaque jour pendant cette année difficile», avant de poursuivre à l’attention des acteurs Jonathan Bailey et Ashley Simone : «Ces deux-là sur cette photo, avec moi, juste ici. Les mots ne suffisent pas.»

Si pour le moment la date précise de la sortie de la saison 2 n'a pas encore été communiquée, Chris Van Dusen confirme qu’elle devrait voir le jour dans le courant de l’année 2022.

Premier teaser de la seconde saison de #Bridgerton qui sortira en 2022 sur Netflix. #TUDUM pic.twitter.com/5k14arIefk — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) September 25, 2021

Dans les premières images de cette suite, divulguées fin septembre, on pouvait apercevoir Anthony, discuter avec Kate, personnage au caractère bien trempé qui fera son apparition lors de cette seconde saison.

La chronique des Bridgerton prouve à nouveau qu'elle met les femmes de caractère à l'honneur, à une époque où ces dernières n'avaient pas franchement leur mot à dire.