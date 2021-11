«Yo ! The Early Days of Hip Hop Photography by Sophie Bramly», le livre indispensable sur la naissance du hip-hop

Edité par le label londonien Soul Jazz, ce superbe ouvrage de photos nous fait replonger aux origines du hip-hop, culture urbaine née dans les années 1970 aux Etats-Unis.

Disponible depuis une semaine chez tous les bons libraires, « Yo ! The Early Days of Hip Hop 1982-1984 Photographs by Sophie Bramly », est un magnifique livre qui comprend plus de 300 pages et plus de 170 photos prises par la photographe française Sophie Bramly.

Cet ouvrage incontournable documente l'essor de la scène hip-hop au début des années 1980 aux Etats-Unis mais aussi en France. Au fil des pages, il déroule les figures légendaires du mouvement, alors inconnues du grand public, comme Kool Herc, Afrika Bambaataa, Grandmaster Flash, Red Alert, GrandMixer DST, Jazzy Jay, Kurtis Blow, Run DMC, The Beastie Boys et bien d'autres.

Pionnier et génie du hip hop, DST est photographié dans sa chambre tranformée en studio d'enregistrement. © Sophie BRAMLY

« Toutes ces photos témoignent d'une époque passée et révolue mais qui a changé le monde pour toujours. Ce qui est incroyable, c'est que vous entendez des histoires de super-héros qui ont révolutionné le monde, et c'était nous », déclare GrandMixer DXT, en toute première page du livre. En débarquant en 1982 à New York, la jeune photographe française a très vite compris que le hip-hop n'était pas un simple phénomène de mode lié à un style musical, mais qu'il représentait une culture à part entière reposant sur quatre principaux éléments : les maîtres de cérémonie ou « MCs », les deejays, les graffeurs et les danseurs de breakdance appelés aussi « B-boys » ou « B-girls ».

UN TÉMOIGNAGE PHOTOGRAPHIQUE INESTIMABLE

Dans l'introduction du livre, Bill Adler, célèbre journaliste et critique musical américain spécialisé dans le hip-hop, souligne très bien l'importance majeure et la portée historique que revêt le travail photographique réalisé par Sophie Bramly à New York, entre 1982 et 1984 : « L'un des faits curieux de l'histoire du hip-hop est le peu de documentation photographique sur les premières années de ce mouvement. A l'aube des années 1980, une poignée de photographes talentueux a commencé à s'y intéresser, notamment Henry Chalfant, Martha Cooper et Joe Conzo. Rétrospectivement, il apparaît que chacun d'entre eux s'est concentré sur un ou deux éléments particuliers de cette explosion créative pluriforme que l'on a appelé le hip hop. Henry a documenté photographiquement le graffiti. Martha s'est consacrée au graffiti et au breakdance. Et le cœur du travail photo de Joe s'est focalisé sur la carrière des Cold Crush Brothers. Contrairement aux autres, Sophie Bramly, une photographe française âgée de 22 ans à l'époque, est parvenue à documenter photographiquement l'ensemble des quatre éléments constitutifs du hip-hop, lors de son séjour à New York ».

Ikey Cee mixe aux platines tandis qu'à l'arrière-plan, le deejay Red Alert (avec le maillot rayé) se détend en profitant de la soirée. © Sophie BRAMLY

En noir et blanc mais aussi en couleur, elle a photographié sans relâche entre 1982 et 1984, cette bouillonnante scène hip hop new-yorkaise, partageant parfois l'intimité des futures stars du mouvement. Elle a immortalisé les pionniers du mouvement tels que le deejay Kool Herc, connu pour être celui qui a donné naissance au hip-hop, le 11 août 1973, en mixant au cours d'une soirée organisée par sa sœur dans le Bronx. Ou bien encore Afrika Bambaataa, deejay mais surtout fondateur de la Zulu Nation, mouvement dont le mot d'ordre est « Peace, Unity, Love and Having Fun ». Créée en 1973 dans le quartier new-yorkais du Bronx, la Zulu Nation constitue la base de la culture hip-hop.

Afrika Bambaataa (à gauche) et Kool Herc (au centre) fêtent l'anniversaire de la Zulu Nation, au Bronx River Center, le 12 novembre 1983. © Sophie BRAMLY

En plus des stars musicales du hip-hop, qu'ils soient deejays ou rappeurs, l'objectif photographique de Sophie Bramly s'est posé également sur des graffeurs devenus depuis des légendes du street art, comme Keith Haring, Dondi, Futura, Phase One, Lady Pink et Zephyr.

Dans son atelier new-yorkais, le street-artist Futura est photographié en pleine création artistique. © Sophie BRAMLY

La photographe française s'est aussi intéressée aux danseurs de breakdance comme The Magnific Force, The Rock Steady Crew ou The Dynamic Breakers.

Membre du Rock Steady Crew, Crazy Legs déploie son talent lors d'une soirée hip hop au club new-yorkais, Pizza A Go-Go. © Sophie BRAMLY

(de g. à d.) : Muhamad et Fabel du collectif The Magnificent Force et Frosty Freeze du Rock Steady Crew prennent la pose au Roxy. © Sophie BRAMLY

Si ce livre est presque entièrement consacré au hip-hop américain, un chapitre est néanmoins dédié à sa réception dans l'Hexagone. En effet, contrainte de quitter les Etats-Unis en 1984, Sophie Bramly est donc retournée en France où elle a contribué activement à diffuser et à promouvoir la culture hip-hop d'abord dans son pays puis en Europe. Elle a ainsi été la directrice artistique de la première émission télévisée mondiale consacrée à cette culture urbaine, à savoir le mythique programme « H.I.P H.O.P» animé par Sidney et diffusé sur la chaine française TF1, à partir du 14 janvier 1984. Puis quelques années plus tard, installée à Londres, elle a produit et animé la toute première émission hip hop de MTV Europe, « Yo ! MTV Raps ».

Dans les pages consacrées à la France, les photos de Sophie Bramly nous montrent l'engouement et la fascination de la jeunesse française pour cette culture née dans le Bronx. On y retrouve évidemment une foule d'artistes new-yorkais venus se produire dans l'émission télévisée animée par Sidney, ou dans des clubs parisiens comme les Bains Douches mais aussi jusqu'au pied de la tour Eiffel. Mais surtout, ses clichés nous font découvrir les artistes précurseurs de la scène hip-hop hexagonale tels que Solo, breakeur membre du Paris City Breakers, qui a fondé en 1987 avec Rockin' Squat, le groupe Assassin. On peut citer également Bando, célèbre street-artist parisien mais aussi Uncle O, illustrateur et deejay des Bains Douches.

Sophie Bramly vit actuellement à Paris et ses photos seront présentées dans l'exposition « Hip-Hop 360 », à partir du 17 décembre 2021 et jusqu'au 24 juillet 2022, à la Philharmonie (Paris 19e).

© Sophie BRAMLY

Ce beau livre aux photos saisissantes et parfois intimistes permet au lecteur de remonter le temps et de vivre cette courte période, située entre 1982 et 1984, au moment où la culture hip-hop prenait son essor dans la ville de New York. Il est fortement conseillé de consulter cet ouvrage en écoutant une playlist adaptée contenant les tubes indémodables de cette époque comme « The Message » de Grandmaster Flash & The Furious Five, « Planet Rock» d'Afrika Bambaataa, « Rock It » d'Herbie Hancock, ou bien encore « It's Like That » des Run DMC.