Julien Doré sort «Aimée encore», une réédition caritative de son dernier album

Julien Doré publie ce vendredi 26 novembre «Aimée encore», une réédition de son dernier album événement.

Ce nouvel opus comprend neuf titres, quatre inédits et cinq versions acoustiques des tubes emblématiques de son album «Aimée», sorti l’année dernière, et qui s’est écoulé à 280.000 d’exemplaires.

un titre avec Eddy de Pretto

Parmi les nouveaux morceaux figurent notamment le mélancolique «Larme Fatale», en duo avec Eddy de Pretto, sa suite, baptisée «Larme Fatale II», ainsi que «Pesto» et «Oe to oe rima», un titre en haïtien écrit par Henri Hiro et composé par Bobby Holcomb.

les revenus du disque reversés à une association

Côté versions acoustiques, on retrouve les hits «La Fièvre», single d’or, «Nous », single de platine et sacré meilleure création audiovisuelle aux Victoires de la musique 2021, «Kiki», mais aussi «WAF» et «L'île au lendemain», avec Clara Luciani.

L'artiste de 39 ans a indiqué que l’intégralité des revenus issus des ventes de ce disque sera reversée à l’association Les Blouses Roses, qui intervient principalement auprès des enfants hospitalisés et des personnes âgées en Ehpad.

Il dédie cette réédition à sa grand-mère de 100 ans, et «à toutes les femmes, aux générations d’antan, à celles de demain, aux larmes fatales, aux sourires sincères, à ce qui continuera d’exister lorsqu’on aura cessé d’y croire à nous, encore».