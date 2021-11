Noël 2021 : 6 beaux livres à offrir à un fan de mangas

Alors que les mangas se sont encore une fois affichés comme les stars de l'année chez les libraires, les éditeurs sortent de leurs hottes de beaux livres pour détailler leurs univers. Voici notre sélection à offrir pour Noël.

Dragon ball - Le Super Livre Tome 1

C'est sans doute le livre le plus attendu par la communauté de fans français de Dragon Ball. Glénat les récompense avec la sortie récente du Super Livre, 1er tome d'un encyclopédie exhaustive et indispensable sur l'univers du manga créé par Akira Toriyama. Sur 350 pages couleurs en grand format, l'éditeur revient sur la galerie de personnages, l'histoire générale mais aussi les intrigues et le bestiaire rencontrés par Goku et sa clique. De Dragon Ball à Dragon Ball Super, en passant par Dragon Ball Z et Nekomajin Z, on peut découvrir l'ensemble des secrets de la saga, ce volume détaillant également les choix de création de leur auteur de génie. Un must.

Dragon Ball - Le Super Livre Tome 1, Glénat, 32 euros.

BUICHI TERASAWA AUX FRONTIÈRES DE L'IMAGINATION

Pour les nostalgiques, Isan Manga continue de crier son amour pour le papa de Cobra, Buichi Terasawa, en proposant deux artbooks se voulant deux éditions augmentées d'une exposition qui s'était tenue à la Japan Expo de 2018. Dénommés Buichi Terasawa - Aux frontières de l'imagination, premier voyage et deuxième voyage (pour désigner les tomes 1 et 2), ces livres tout en couleurs et très grands formats donnent à admirer le travail exceptionnel de l'auteur. Mais aussi à découvrir les différentes facettes de ce créateur original qui fut l'un des premiers mangakas à réaliser des planches entièrement sur ordinateur. Des interviews du maître et la publication de mangas inédits en France autour de ses œuvres de jeunesse accompagnent ces précieux ouvrages.

Mina-san konnichiwa ! BUICHI TERASAWA AUX FRONTIERES DE L’IMAGINATION est une série d’artbooks en 2 voyages qui permettent d’embrasser tout l’univers du créateur de Cobra qui sortent en novembre en librairies. pic.twitter.com/NCSsElrDzE — isan manga (@isanmanga) October 27, 2021

Buichi Terasawa - Aux frontières de l'imagination, Isan Manga, premier voyage; deuxième voyage, 40 euros chacun.

Animeland - L'encyclopédie des animés (1963-1979)

Et puisqu'il est rare d'aimer le manga sans être attaché à l'animation japonaise, le magazine Animeland arrive à point nommé pour Noël en proposant un hors-série spécial entièrement dédié à son histoire : L'Encyclopédie des animes vol. 1 (1963-1979). Des débuts des studios d'animation à leur industrialisation, cet ouvrage passe surtout en revue chaque anime sorti durant cette période. Des débuts d'Astro Boy à la beauté de Versailles no Bara (Lady Oscar), en passant par les premières réalisations du «jeune» Hayao Miyazaki mais aussi les premiers robots géants, vous n'aurez plus d'excuses pour devenir incollables. Ce hors-série cartonne à tel point qu'Animeland vient d'annoncer de nouvelles réimpressions pour répondre à la demande. Le volume 2 est en cours de préparation et s'intéressera quant à lui aux années 1980-1988.

Une bonne nouvelle !





Nous sommes heureux de vous annoncer que l'Encyclopédie des animés vol. 1 a fait un carton plein puisque nous la réimprimons officiellement ! C'est juste fou ! On vous remercie infiniment de continuer à nous soutenir et lire nos mags et nos livres ! pic.twitter.com/4cjFVW0sLY — AnimeLand (@Animeland_mag) November 26, 2021

L'Encyclopédie des animés vol. 1 (1963-1979), Animeland, 17,95 euros.

coffret hommage au studio ghibli

Pour les inconditionnels du Studio Ghibli, Ynnis Editions propose un coffret réunissant trois livres décryptant le travail et les coulisses de cette machine à chefs-d'œuvre créée en 1985. Princesse Mononoké, Le Tombeau des Lucioles, Le Voyage de Chihiro, Porco Rosso, Mon Voisin Totoro... ce gros coffret traverse les années sous la plume de Stéphanie Chaptal, grande spécialiste de leur univers. Ce coffret se découpe en trois temps, le premier rendant hommage au studio, le deuxième à Hayao Miyazaki et le troisième à Isao Takahata.

Tous les mystères du Studio Ghibli en un coffret !





Avec ce coffret, découvrez tout l’univers du Studio #Ghibli et de ses fondateurs. Biographies, articles thématiques, chroniques, coulisses… nous vous disons tout ! Préco ici :https://t.co/OakOzb0l6L



Sortie le 24/11 pic.twitter.com/MddMKTsGI5 — Ynnis Éditions (@YnnisEditions) November 12, 2021

Coffret Hommage au Studio Ghibli, Ynnis Editions, 41,50 euros.

Atom - Spécial Kentaro Miura (Berserk)

Décédé en mai dernier à l'âge de 54 ans, le mangaka Kentaro Miura a laissé orphelins les fans de Berserk, son chef-d'œuvre de dark fantasy inachevé. Les hommages se sont succédé à travers le web et les ventes du manga ont connu un nouveau rebond en France chez Glénat. Afin d'accompagner ce deuil, le magazine Atom a publié récemment un numéro 18 passionnant presqu'entièrement consacré au maître parti trop tôt.

ATOM #18 (souple) en kiosques dès aujourd'hui





En couverture : Hommage à KENTARO MIURA, avec dossier complet sur BERSERK





Le numéro est aussi disponible sur le Shop MadMovies (et très bientôt sur notre nouveau site ATOM, bientôt opérationnel) https://t.co/mYbCW5GGh4 pic.twitter.com/4poNkQGhr3 — ATOM アトム Magazine (@ATOM_Magazine) September 28, 2021

Atom n°18 - Spécial Kentaro Miura, 8,90 euros.

bioman - la bible officielle

Pour finir cette sélection on s'écarte des animes et on célèbre la série live Bioman avec sa Bible Officielle, sortie en septembre dernier dans la collection Kuropop de Kurokawa. Un très bel ouvrage, richement illustré qui revient sur les séries TV qui ont entouré les forces arc-en-ciel venues en découdre avec les extraterrestres. Apparue sur Canal + dès 1985, la série a principalement connu son heure de gloire dans le Club Dorothée sur TF1 en 1987, avec le fameux générique de Bernard Minet. Fer de lance du genre Sentai hors des frontières du Japon, Bioman fut principalement à l'origine d'une autre série bien connue : les Power Rangers.

De la bombe bébé ! C’est le 9 septembre que sortira #Bioman La bible officielle chez @Kurokawa #Kuropop une mine d’infos pour les fans et pour moi des souvenirs de Cabou Cadin quand j’étais petit sur Canal+. Dans l’espace et dans ton cœur. pic.twitter.com/sX0Varlt3m — Nicolas Cailleaud ニコカヨ (@nicokayo) September 6, 2021

Bioman, La Bible Officielle, collection Kuropop, éd. Kurokawa, 24,90 euros.