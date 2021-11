Cirque : le show d'Arlette Gruss arrive à Paris dans un nouveau chapiteau

Après un an d’interruption forcée en raison de la crise sanitaire, le cirque Arlette Gruss a repris la route depuis le mois d’octobre. Du 3 au 12 décembre, la troupe investit la capitale avec son nouveau spectacle «Excentrik» et son nouveau chapiteau.

Un projet d’envergure, qui a refait surface durant le confinement dans l’esprit de Gilbert Gruss, fils d’Arlette Gruss, aujourd'hui à la tête de l'entreprise familiale et ses 120 salariés. Alors que pour la première fois de son histoire la troupe a été obligée de se mettre à l'arrêt durant un an - du jamais vu - il a voulu mettre à profit ce temps pour concevoir un nouveau chapiteau.

Un mastodonte, de près de dix tonnes, doté de nouveaux gradins offrant 1300 places assises et capable de se transformer en une salle de dîner-spectacle itinérante de 600 places. Un projet qui a nécessité un peu plus d’un million d'euros d’investissement afin d’offrir une expérience toujours plus qualitative, assurant notamment plus de confort et une parfaite visibilité aux 350.000 spectateurs qu’accueille en moyenne le cirque Arlette Gruss tous les ans. Le moyen de proposer aussi, pour l’instant uniquement en région et sur certaines dates, de véritables dîners spectacles. A Paris, il faudra attendre encore un peu, puisque le show est uniquement proposé dans sa forme «classique».

Un nouveau show excentrique

Comme tous les ans, la troupe d’Arlette Gruss a donc imaginé pour cette nouvelle saison, lancée en octobre, un spectacle inédit, baptisé «Excentrik». Emmené par une troupe de trente-cinq artistes, « c’est un spectacle qui déménage », confie Rémy Becuwe, chargé de la communication du cirque Arlette Gruss.

Au programme, numéros inédits et grands noms du cirque investiront la piste. Parmi eux : Pierre Marchand, véritable star mondiale du diabolo passé par Las Vegas, sera au rendez-vous comme César Dias, lauréat du clown de Bronze en 2019, lors du 43e festival international du cirque de Monte-Carlo. Sangles aériennes, bicyclettes acrobatiques, roue allemande ou encore performance à la barre russe viendront également émerveiller le public, sans oublier le grand numéro de cavalerie Gruss, véritable ADN de la famille.

Un spectacle qui prend ses quartiers dès le 3 décembre et pour dix jours pelouse de Reuilly, avant de se lancer sur les routes avec ses quarante-huit convois, et d’installer son chapiteau de plus de quinze mètres de haut à Bordeaux pendant un mois et demi, du 17 décembre au 30 janvier. Suivront La Rochelle, Rouen, Arras, Lille, Dunkerque ou encore Strasbourg. Outre la version «classique» d'«Excentrik», qui rassemble les spectateurs assis dans ses nouveaux gradins, le cirque Arlette Gruss proposera, lors de chaque escale régionale, au moins un dîner spectacle concocté par un traiteur local.

L'occasion pour 600 convives de découvrir ce nouveau show autrement. Le prochain se tiendra à Bordeaux, le 31 décembre.

Excentrik, nouveau show Arlette Gruss, du 3 au 12 décembre à Paris, Pelouse de Reuilly (75012), puis en tournée dans toute la France.