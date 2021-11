Hoshi : qu'est-ce que la maladie de Menière qui handicape la chanteuse ?

Dans une interview accordée au JDD, la chanteuse Hoshi est revenue ce dimanche 28 novembre sur la maladie dont elle souffre depuis l’enfance.

Un mal handicapant connu sous le nom de maladie de Menière, qui se caractérise par des crises de vertige accompagnées de nausées et d’une perte progressive de l’audition dans une seule oreille, ainsi que des acouphènes, explique le site d’information destiné aux professionnels de santé vidal.fr. Souffrant de cette pathologie depuis la petite enfance, l’interprète de «La marinière» a par ailleurs précisé à nos confrères que ce mal invisible était incurable. « Aucun traitement n’existe, aucun médicament n’est efficace ».

Alors que cette pathologie est causée par un déséquilibre de la pression des liquides contenus dans l’oreille interne, et ce pour des raisons qui restent mal connues, la chanteuse avait d’ailleurs expliqué, en avril dernier, sur le plateau de C à Vous «avoir déjà été opérée six fois» depuis l'âge de six ans.

Une maladie avec laquelle elle compose

La jeune femme, dont le premier album « Il suffit d’y croire » est sorti en 2018, a malheureusement dû apprendre à vivre avec ce handicap. « Parfois, de violentes crises de vertiges surviennent en pleine nuit. Je dois alors tout arrêter et m'allonger », a ainsi expliqué au JDD la révélation de la chanson française, qui a perdu 47 % de son audition et a dû prendre des mesures pour continuer son métier.

L’artiste nommée aux Victoires de la musique en 2020 a en effet expliqué « ne pas faire plus de deux concerts par semaine ». Et pour cause, alors que la surdité des patients atteints par la maladie de Menière s’aggrave progressivement avec le temps, l’artiste avait expliqué en avril dernier que « ça ne pourra aller qu'en empirant. Plus je ferai de concerts, plus je vais continuer à jouer avec le feu ». Combative et passionnée, la jeune femme ne compte pourtant pas tirer, pour l'instant, un trait sur la scène. Elle est actuellement en tournée à l’occasion de la sortie de son deuxième album «Sommeil levant», dévoilé en juin dernier.