Joséphine Baker au Panthéon : trois livres pour découvrir l'incroyable histoire de la «Vénus noire»

Joséphine Baker s'apprête à être la première femme noire inhumée au Panthéon, ce mardi 30 novembre, à Paris. CNEWS a sélectionné à cette occasion trois livres pour découvrir l'époustouflante personnalité de cette icône du siècle passé, surnommée la «Vénus noire».

A travers les yeux de son fils

«Maman, tu n'aurais jamais osé le réclamer, mais le 30 novembre 2021 tu vas rejoindre au Panthéon les grandes femmes et les grands hommes de la Nation. Toi qui affirmais que la France n'était pas ton pays d'adoption, mais ton pays tout court», écrit son fils adoptif, Brian Bouillon Baker, à quelques jours de la panthéonisation de sa maman.

Ce livre, «Joséphine Baker, l'universelle» est un tendre hommage à cette femme aux multiples visages, artiste de music-hall, résistante et militante et maman d'une jolie tribu «Arc-en-ciel», dont est issu l'auteur. Dans ces pages, Brian Bouillon Baker raconte ses souvenirs d'enfance, au château des Milandes, puis à Paris et à Monaco.

Un récit d'une vie hors du commun, faite de voyages et de rencontres extraordinaires, allant de Grace Kelly à Fidel Castro, en passant par Dalida et le maréchal Tito.

Ce qui nous a plu : la sincérité et le regard émouvant d'un de ses enfants sur cette femme au charisme fou.

«Joséphine Baker, l'universelle», de Brian Bouillon-Baker, éd. du Rocher, 2021, 18,90 €

au fil des planches de bande dessinée

Une petite merveille. Après Alice Guy, Kiki de Montparnasse... ce duo, Catel et Bocquet, s'est penché sur la vie de Joséphine Baker, grande oubliée de l'histoire, dans ce fantastique (ou fantasque) roman graphique.

A travers des planches en noir et blanc, des traits ronds, ils retracent le destin exceptionnel de Joséphine Baker, de sa jeunesse à Saint-Louis aux États-Unis à sa carrière de meneuse de revue en passant par le château des Milandes.

Ne vous effrayez pas devant ces 500 pages, ce roman graphique est aussi beau qu'instructif. Il offre un excellent aperçu de l'existence trépidante de cette femme généreuse, époustouflante et amoureuse de la vie (et de ses plaisirs charnels).

Ce qui nous a plu : foncez ! Vous passerez un excellent moment de lecture et vous serez ébahis par la vie (ou plutôt les mille vies) de Joséphine, et par le travail minutieux de José-Louis Bocquet et le dessin très inspiré d'un Catel Muller.

«Joséphine Baker», de José-Louis Bocquet et Catel Muller, éd. Casterman, 2016, 26,95 €

comme inspiratrice dessinée pour les plus jeunes

Un destin incroyable, un exemple inspirant. Faites découvrir à l'occasion de son entrée au Panthéon, la vie de Joséphine Baker à vos enfants. Grâce à la collection Petite & Grande, ce livre retrace avec tendresse le parcours de la petite Joséphine Baker, née aux Etats-Unis et devenue danseuse de cabaret en France.

Joliment illustré par la dessinatrice Agathe Sorlet, ce livre explique comment cette femme défendra toute sa vie la cause noire et luttera contre le racisme, prônant ainsi la tolérance et la diversité.

Ce qui nous a plu : une vie trépidante et inspirante traduite avec simplicité par le trait d'Agathe Sorlet. Vos enfants seront émerveillés de voir à quel point Joséphine Baker, première danseuse noire connue dans le monde entier, a lutté toute sa vie pour la liberté et l'égalité. Des valeurs qui seront mises à l'honneur, lors de sa panthéonisation.

«Josephine Baker», d'Isabel Sánchez Vegara et Agathe Sorlet, coll. petite & grande, 2019, 9,95 €