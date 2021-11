House of Gucci : pourquoi la famille héritière menace-t-elle de porter plainte contre le film ?

Sorti le 19 novembre, «House of Gucci» est encensé par les spectateurs... Mais pas par les principaux concernés. Les héritiers de la maison de luxe Gucci ont menacé de porter plainte contre le film de Ridley Scott, qui les fait passer, selon eux, pour des «insensibles».

Le film retrace l'histoire vraie de l'assassinat de Maurizio Gucci (joué par Adam Driver) en 1995 à Milan. Ce meurtre avait défrayé la chronique, d'autant plus qu'il avait été commandité par l'ex-épouse de Maurizio, Patrizia Reggiani (Lady Gaga).

Les héritiers Gucci n'ont pas du tout apprécié le personnage de Patrizia. Dans une lettre publiée par l'agence de presse italienne ANSA, ils regrettent que celle-ci soit «présentée comme une victime», alors qu'elle a causé la mort de son mari.

Même reproches concernant Aldo Gucci (Al Pacino) et le reste de la famille : le film les dépeints comme «des hooligans, ignorants et insensibles au monde qui les entoure», dénoncent les héritiers.

«Protéger le nom et l'image» de Gucci

«La famille Gucci se réserve le droit de prendre toute initiative pour protéger son nom et son image, ainsi que ceux de ses proches», conclut la lettre. Les héritiers Gucci ne sont aujourd'hui plus impliqués dans la marque de luxe. Elle est la propriété du groupe français Kering, fondé par le milliardaire François Pinault, qui possède aussi Yves Saint-Laurent et Balenciaga.

Les principaux protagonistes du film (Aldo, Rodolfo, Paolo et Maurizio Gucci) sont morts. Mais Patrizia Reggiani, condamnée à 26 ans de prison en 1998, continue à mener une existence de rentière. Elle a été libérée en 2016 après avoir passé 18 ans derrière les barreaux.