Top 2021 Spotify : Jul, SHC, Naps… le rap marseillais très sollicité en 2021

Le rap et plus particulièrement celui de Marseille truste les premières places du classement de l’année 2021 dévoilé mercredi par la plate-forme de streaming audio Spotify.

C’est l’heure du bilan. Et calmement, le rap français s’est une nouvelle fois imposé sur la scène musicale. Ainsi, Jul, Ninho, SCH, Damso, Naps ou encore Booba ont été plébiscités par les utilisateurs. Mais cette année, le rap marseillais est largement devant avec pas moins de 2 milliards d’écoutes à travers le monde et en France.

Il faut dire qu’entre les sons du «J», ceux de SCH et de Soso Maness (Petrouchka avec PLK) ou encore le fameux «La kiffance» de Naps, Marseille a de quoi bomber le torse. D’ailleurs, le célèbre «Bande organisée » du collectif 13 Organisé est encore dans le top 10 pour la deuxième année consécutive.

A noter que, comme chaque année, il est possible de découvrir sur la page d'accueil de son compte, le bilan de l'année 2021 compilé dans le Spotify Wrapped.

Les artistes les plus écoutés en France

1. Jul

2. Ninho

3. SCH

4. Damso

5. Naps

6. Booba

7. PNL

8. Djadja & Dinaz

9. PLK

10. Nekfeu

Les albums les plus écoutés en France

1. Damso - QALF infinity

2. SCH - JVLIVS II

3. Naps - Les mains faites pour l'or

4. Ninho - M.I.L.S 3

5. PNL - Deux frères

6. Booba - Ultra

7. Nekfeu - Les étoiles vagabondes : expansion

8. Dua Lipa - Future Nostalgia

9. Dadju - Poison Ou Antidote

10. Djadja & Dinaz - Spleen

Les 10 titres les plus écoutés en France

1. Naps - La kiffance

2. Soso Maness - Petrouchka (feat. PLK)

3. Lil Nas X - Montero (Call Me By Your Name)

4. 13 Organisé - Bande organisée

5. Tayc - Le temps

6. Alonzo, Jul, Naps - La Seleçao

7. Gazo - Haine&Sex

8. Oboy - TDB

9. Booba - Mona Lisa

10. Dua Lipa, Angèle - Fever

Les 5 titres les plus écoutés en France hors rap francophone

1. Lil Nas X - Montero (Call Me By Your Name)

2. Tayc - Le temps

3. Dua Lipa, Angèle - Fever

4. Black Eyed Peas, Shakira - Girl Like me

5. The Kid Laroi - Stay (avec Justin Bieber)

Top 5 des artistes féminines les plus écoutés en France

1. Dua Lipa

2. Aya Nakamura

3. Sia

4. Doja Cat

5. Billie Eillish

Le Top 3 des chansons sur Spotify Kids

1. La Reine des chansons pour enfants et bébés - Pirouette, cacahuète

2. Wejdene - Coco

3. Angelina - Maman me dit