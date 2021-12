Will Smith : pourquoi l'acteur a voulu jouer à tout prix dans «La Méthode Williams» ?

«La Méthode Williams» sort dans les salles françaises ce 1er décembre. Ce film, dont le rôle principal est tenu par Will Smith, revient sur la détermination du père de Venus et Serena Williams à faire de ses deux filles les championnes de tennis professionnelles qu'elles sont devenues.

Avant même qu’elles naissent, Richard Williams avait déjà imaginé la carrière de ses deux filles, allant jusqu’à élaborer un plan couché sur 78 pages. Mais à l’époque, il ne se doutait certainement pas que son histoire allait inspirer au delà du sport, pour être finalement adaptée sur grand écran, n’imaginant pas plus que l’homme qui occuperait son rôle, serait l’un des plus grands comédiens de sa génération.

Et c’est pourtant Will Smith qui se pose en grand admirateur de l'entraîneur, comme il l’a fait savoir lors de la conférence de presse donnée le 7 novembre dernier. «Cela fait plusieurs décennies que je suis admiratif de Richard Williams», explique-t-il. Tout comme ce dernier, le comédien de 53 ans est papa de trois enfants. Il a ainsi «été impacté par Richard en visionnant une interview donnée par Venus Williams, alors âgée d’une douzaine d’années à cette période». Le voir taper du poing et «poser les limites face au journaliste dans le but de protéger sa fille, avait inspiré et changé mes propres méthodes d’éducation» avec Trey, Jaden et Willow, précise l'acteur.

Will Smith était le collaborateur «rêvé»

Ainsi, lorsque les producteurs, Tim et Trevor White, l’ont contacté pour jouer le rôle du père des soeurs Williams, Will Smith a su à cet instant qu’il voulait «montrer au public la façon dont ce papa avait réussi à protéger ses filles du monde extérieur», tout en les conduisant vers la réussite. Selon les producteurs, l’interprète du «Prince de Bel-Air» était le collaborateur «rêvé», et le tout premier nom auquel ils ont pensé, en raison de «son propre vécu qui faisait magnifiquement écho au parcours d’un père farouchement protecteur».

Réalisé par Reinaldo Marcus Green, celui-ci explique «s’être efforcé de rester fidèle à l’homme qu’était Richard Williams». Et si Will Smith et le réalisateur n’ont pu être aiguillés et dirigés directement par le principal concerné, en revanche ils ont pu compter sur ses filles. Car en plus des images d’archives retrouvées, les plus précieux conseils ont été directement fournis par Serena et Venus Williams, mais également par leurs soeurs ainées, Isha et Lyndrea Price.

«Richard Williams ne ménageait pas ses filles»

Will Smith s’est par ailleurs servi de ses «propres relations avec sa fille, afin de mieux cerner le mode de communication que Richard avait établi avec Venus et Serena». Et si certains à l'époque, comme les propres voisins de ce papa visionnaire, ont pu reprocher à ce dernier d’avoir été trop autoritaire et possessif avec ses enfants, Richard «ne malmenait pas ses filles», selon l’acteur américain. Certes il ne les ménageait pas, mais il contribuait à «concrétiser des rêves sur lesquels toute la famille s’était mise d’accord».

Ainsi, parmi tous les souvenirs et témoignages récoltés par l’époux de Jada Pinkett, il s’est rappelé un moment particulier que Venus avait partagé avec lui lors du tournage. «Lorsqu’elles étaient petites et qu’elles faisaient des bêtises, en guise de punition, elles n’avaient pas le droit de jouer au tennis», la preuve «d’une très belle relation avec ses filles», juge ainsi Will Smith.

Du côté de Venus et Serena Williams, dont les rôles sont respectivement joués par Saniyaa Sidney et Demi Singleton, elles ont été unanimes, reconnaisant que «La Méthode Williams» était un film «brillant, excellemment bien réalisé et surtout rempli d’émotion».