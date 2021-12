Alec Baldwin affirme ne pas avoir «pressé sur la détente» dans sa première interview depuis l'accident

Alec Baldwin sort du silence. L’acteur a donné sa première interview télévisée à ABC. Dans un extrait dévoilé hier mercredi 1er décembre, l’acteur qui apparaît dévasté affirme ne pas avoir pressé la détente.

Visiblement très affecté, Alec Baldwin prend pour la première fois la parole de façon formelle depuis le drame qui a coûté la vie à la directrice de la photographie Halyna Hutchins, sur le tournage du western Rust, en octobre dernier, à la suite d’un tir accidentel lors d’une scène de répétition. Au cours de l’entretien, qui sera diffusé dans son intégralité ce jeudi 2 décembre, l’acteur en larme a rendu hommage à Halyna Hutchins «c’était quelqu’un d’aimée, par tout le monde et admirée» avant d’affirmer ne pas avoir appuyé sur la détente.

EXCLUSIVE: "The trigger wasn't pulled. I didn't pull the trigger," Alec Baldwin tells @GStephanopoulos in first interview since fatal shooting on set of "Rust."





