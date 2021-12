Pascal Obispo rassure et promet de « tout faire » pour être présent lors du Téléthon

Victime d’un malaise lundi 29 novembre avant d’entrer en scène à l'occasion d'un concert privé près de Toulouse, Pascal Obispo a donné de ses nouvelles sur son compte Instagram.

Hospitalisé dans la foulée à la suite de ce qui semble être un malaise vagal, l’artiste a voulu rassurer ses fans, les remerciant d’abord pour les nombreux messages de soutien qu’il a reçu. « Voici le mien pour vous rassurer sur mon état de santé, bien meilleur qu’hier », a ainsi partagé l’interprète de « Millésime », avant d’ajouter « Je reprendrai la route dès que possible ».

Un repos forcé jusqu'à quand ?

Si l’artiste a expliqué « ne pas avoir dit son dernier mot », soulignant ne pas être « homme à renoncer », il a malgré tout dû annuler les concerts prévus cette semaine, contraint à un « repos forcé et nécessaire » par le corps médical, qu'il a d'ailleurs chaleureusement remercié. L’auteur, compositeur et interprète n'a pas non plus confirmé sa participation au Téléthon, samedi 4 décembre.

Parrain en 2018 de ce grand rendez-vous caritatif, organisé par l’Association française contre les myopathies (AFM) afin de récolter des fonds pour financer la recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires, Pascal Obispo n’avait pourtant pas tiré mardi un trait sur sa venue, bien qu’elle soit incertaine.

«Je me faisais aussi une joie et un devoir d’être là samedi pour le Telethon France, si important pour la recherche et ma petite Eugénie (fillette avec qui l’artiste s’est lié d’amitié en 2018 ndlr), entre autres enfants qui ont tant besoin de nous », a ainsi partagé le chanteur, avant d’ajouter «Je ferai tout pour être là !». Alors que l'artiste s'est régulièrement engagé auprès de causes qui lui tiennent à cœur, des Restos du cœur au Sidaction en passant par le Téléthon, reste à savoir si son état de santé le lui permettra.