Les studios de Game of Thrones vont ouvrir au public dès février 2022

Un nouveau chapitre va enfin pourvoir s’écrire pour Game of Thrones. Les studios de Linen Mill en Irlande du Nord, l’un des principaux lieux de tournage de la série, ouvrira ses portes au public dès le 4 février prochain.

Cet évènement, annoncé à l’origine pour le printemps 2020 puis retardé en raison de la crise sanitaire, va permettre aux fans de plonger dans les coulisses du cette superproduction, série la plus titrée de l’histoire de la télévision américaine. Utilisé depuis les débuts de la saga en 2011, les studios situés à Banbridge, entre Belfast et Dublin, offriront avec cette première visite guidée «un aller direct au Royaume des sept couronnes», assurent ainsi Andrew Webb et David Browne, Directeurs Exécutifs de Linen Mill Studio dans un communiqué. Et les billets sont déjà en vente.

«Après de nombreuses années d'existence en tant que studio inaccessible au public, il est désormais temps pour les fans d'entrer dans le Royaume des Sept Couronnes et de voyager à travers le monde de Westeros aux Linen Mill Studios», s'enthousiasment-ils.

Une visite immersive sur plus de 10.000 m2

Inédite et interactive, cette expérience va se déployer sur plus de 10.000 m2 et compte bien faire revivre les moments forts de la saga. Comment ? En déambulant notamment dans les décors de la série, qui a célébré les 10 ans de sa première diffusion en avril dernier. Les visiteurs pourront par exemple pénétrer dans le Grand Hall de Winterfell, à l’endroit même où Jon Snow a été proclamé roi du Nord, mais aussi observer le trône de Daenerys et découvrir une sélection d’objets directement issus de la série : accessoires, armes et costumes originaux.

«Pouvoir être là où certains des moments les plus mémorables de la série ont été filmés procure un sentiment incroyable et nous savons que les fans de la série ressentiront la même chose lorsqu'ils pourront se tenir au milieu des décors, costumes et accessoires de GOT», déclare, de son côté, Peter van Roden, vice-président senior de Warner Bros. Themed Entertainment. Une plongée dans les coulisses, qui promet d’être inoubliable, et dévoilera également les secrets de fabrication de la série. Parmi eux : les effets spéciaux utilisés au fil des huit saisons.

Cette ouverture pourrait également bien redonner des couleurs à l'activité touristique de l'île d'Emeraude, mise à mal comme toutes les destinations par la crise sanitaire internationale. «Nous nous félicitons de l'ouverture de cette attraction unique en son genre, qui donnera aux inconditionnels de Game of Thrones une raison supplémentaire de prévoir un voyage en Irlande du Nord à partir de 2022», note Niall Gibbons, PDG de Tourism Ireland. En effet, outre les sublimes paysages, entre mer et montagne, que propose l'île et qui ont d'ailleurs largement servi de décors à la série, «cette nouvelle expérience offrira une opportunité fantastique de pénétrer dans les coulisses de la série, à l'endroit où tout a commencé», conclut-il.

Destination touristique appréciée des Français, L'Irlande avait accueilli en 2019, avant la pandémie, plus de 550.000 voyageurs en provenance de l'Hexagone.