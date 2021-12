«Merry Christmas» : découvrez la chanson de Noël d'Elton John et Ed Sheeran qui va faire oublier Mariah Carey

Elton John et Ed Sheeran ont dévoilé ce vendredi 3 décembre le clip de leur duo spécial Noël intitulé « Merry Christmas ». Un titre dansant qui va nous changer de Mariah Carey.

«So kiss me under the mistledoe/Pour out the wine, let’s toast ans pray for December snow/Yeah, there’s been pain this year, but it’s time to let it go/Next year, you never know, but for now, Merry Christmas», y entonnent les deux Britanniques, soit en français «Alors embrasse-moi sous le gui/Versons le vin, portons un toast et prions pour la neige de décembre/Ouais, il y a eu de la douleur cette année, mais il est temps de se laisser aller/L'année prochaine, on ne sait jamais, mais pour l'instant, Joyeux Noël».

Dans la délirante vidéo (à voir en bas de cet article) pleine de boules de neige et de sapins, affublés de pulls moches de Noël ou encore d’un (affreux) combishort dans lequel Sheeran s’amuse à prendre des poses lascives, les deux hommes invitent à la détente après une année difficile pour tout le monde en raison de la pandémie.

Une collaboration qui s'est faite rapidement

«Quand ma fille est née, Elton a commencé à m’appeler de plus en plus parce qu’il est père et voulait savoir comment j’allais. Il m’a appelé le jour de Noël et m’a dit "on devrait faire une chanson de Noël ensemble", et je me rappelle m’être dit peut-être en 2022. Mais j’ai enregistré le refrain le jour-même en me disant "si ce jour arrive, au moins j’aurai le refrain"», a confié Ed Sheeran au micro de Jonathan Ross selon les propos rapportés par Chartsinfrance.

C’est la mort de son ami Michael Gudinski qui aurait «accéléré» la création de la chanson. «Pourquoi je repousse ça ? On ne sait pas de quoi demain sera fait. Si quelque chose m’arrive à moi ou à Elton, pourquoi je ne profiterais pas dès maintenant de cette opportunité ? Quand je suis revenu des funérailles, je suis allé voir Elton. Et on a écrit trois chansons de Noël, l’une d’entre elles est une face B qui s’appelle "Pull my Christmas cracker, you’ll get more than a bang" (les anglophones apprécieront le probable malicieux double-sens, ndlr)», ajoute le chanteur-compositeur.

Un titre tout simple encore jamais utilisé

Quant au choix du titre plutôt simpliste, Ed Sheeran explique : «Quand on l’a fini je me suis dit qu’on devrait peut-être changer de titre car il devait y avoir des milliers de chansons qui s’appellent comme ça. Mais quand je suis allé voir le top 100 des chansons de Noël sur Spotify, il n’y avait aucun Merry Christmas. Je suis allé sur Youtube, pareil.»

A noter que les bénéfices récoltés par la chanson ce mois-ci iront à la Ed Sheeran Suffolk Music Foundation, qui accorde des bourses aux jeunes musiciens de sa ville natale de Suffolk, ainsi qu’à la Elton John AIDS Foundation qui œuvre dans la recherche médicale contre le VIH.

De Frank Sinatra (Let It Snow ! Let It Snow ! Let It Snow !) à Bob Dylan (Must Be Santa) en passant par Otis Redding (Merry Christmas, Baby), Chuck Berry (Run Rudolph Run), Wham ! (Last Christmas), Coldplay (Christmas Lights) ou encore The Killers (Don’t Shoot Me Santa), la chanson de Noël est un exercice auquel se plient de nombreux artistes. Reine dans cette catégorie, Mariah Carey et son All I want for Christmas is You, rythme les fêtes de nombreux foyers depuis 1994.

«Merry Christmas» la détrônera-t-elle ? C’est bien parti, en quatre heure seulement, la vidéo enregistre déjà plus de 600.000 vues sur YouTube.