Noël 2021 : un programme musical de fêtes sublime et gratuit à Neuilly-sur-Seine

Une raison supplémentaire de profiter de la réouverture des salles après des mois de privation. Reprenant ses traditionnels concerts de prestige pour les fêtes, la mairie de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) propose dès ce samedi 4 décembre un programme très alléchant qui fait la part belle au répertoire baroque, en réunissant les ensembles les plus en vue du moment.

Une occasion unique pour les amateurs de ce répertoire d'assister en live à un savant mélange de musique profane et sacrée, qui met en valeur les jeunes interprètes.

Et pour les néophytes, la meilleure façon - rappelons que les concerts sont gratuits, une gageure vu le prestige des musiciens et la cohérence du programme - de tordre le cou aux idées reçues sur une musique qui serait réservée aux connaisseurs.

3 concerts pour une nuit du clavecin le samedi 4 décembre

Les festivités commencent sous les meilleurs auspices avec cette «Nuit du clavecin» divisée en trois concerts, dans le Salon d'honneur de l'Hôtel de ville. Et quoi de mieux que les célébrissimes Variations Goldberg (1742) de J.S. Bach pour sonner l'entame de ce mois de festivités ? Composées à la fin de la vie de l'illustre musicien allemand, ces variations sont depuis toujours considérées comme un jalon incontournable et universel dans l'histoire de la musique, ces 30 variations d'une folle inventivité offrent un panel lumineux de tout l'art de l'un des plus grands compositeurs, sinon le plus grand.

Et c'est le talentueux Jean-Luc Ho, qui mène une carrière d'enseignant et de transmetteur - notamment à la Philharmonie de Paris - aussi brillante que celle d'interprète qui officiera pour l'occasion, dès 16h.

Le jeune chef et claveciniste Yoann Moulin prendra la suite, dès 18h30, avec un programme, intitulé Stylus luxurians, consacré à la musique allemande pour clavier du XVIIe siècle. Avec une discographie déjà récompensée à de nombreuses reprises, celui qui multiplie les collaborations avec les plus grands ensembles - des Arts Florissants à l’ensemble Clément Janequin, en passant par le Centre de Musique Baroque de Versailles, ou encore le Concert Spirituel - proposera, à travers des pièces signées, entre autres, par Samuel Scheidt, Froberger ou encore Weckmann, une musique émouvante, contrastée, et aux rythmes changeants.

Pour clore cette journée consacrée au fameux instrument à cordes pincées, les solistes laisseront place, à 20h30, à l'ensemble Le Caravanserail, dirigé par Bertrand Cuiller, qui officiera également au clavecin. Après avoir joué sous la direction de William Christie, Hervé Niquet ou encore Vincent Dumestre, Bertrand Cuiller a crée son propre ensemble, pour des concerts allant du duo à l’orchestre d’opéra.

Accompagné pour l'occasion de trois autres clavecinistes - Violaine Cochard, Olivier Fortin et Pierre Gallon - il donnera à écouter certaines des plus célèbres pièces de Bach, du troisième concerto Brandebourgeois, au Concerto en la mineur BMW 1065, inspiré de Vivaldi, et dans lequel les quatre clavecins feront feu de tout bois.

La nuit du clavecin, samedi 4 décembre, concerts à 16h, 18h30, 20h30, Salon d'Honneur de l'Hôtel de ville, Neuilly-sur-Seine (92).

Venise en musique le dimanche 5 décembre

S'il y a bien une ville qui symbolise la virtuosité, les contrastes et la passion de la musique ancienne italienne, c'est bien Venise. Avec son ensemble La Guilde des Mercenaires, Adrien Mabire proposera dimanche 5 décembre, à 16h en l'église Saint-Jean-Baptiste, un programme principalement consacré à l'un des ambassadeurs de cette musique qui fait la part belle aux passions, Giovanni Gabrieli (1557-1612), l'un des fondateurs du style vénitien, reconnaissable entre tous.

Celui qui instaura un pont entre les styles musicaux de la Renaissance et ceux du Baroque apporta à la musique de son temps nuances de la variété, de la couleur, et de la majesté, à l'image de cet âge d'or traversé par la sérénissime.

Adrien Mabire, qui officiera aussi au cornet, fera la part belle avec son ensemble à la virtuosité et à l'exaltation, sa marque de fabrique. Les choeurs devraient y faire merveille, et offrir au public un véritable guide de la musique italienne de cette époque artistiquement si riche.

Gloria a Venezia, La Guilde des Mercenaires, dir. Adrien Mabire, dimanche 5 décembre, 16h, église Saint-Jean-Baptiste, Neuilly-sur-Seine.