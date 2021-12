Laeticia Hallyday évoque sa vie après Johnny, Jade célèbre son papa

Quatre ans après la disparition de Johnny Hallyday, décédé le 5 décembre 2017, Laeticia s’est livrée à quelques confidences sur sa vie «d’après», son deuil, l'amour retrouvé et ses filles Joy et Jade. Cette dernière a de son côté partagé un tendre souvenir de son papa sur son compte Instagram.

A l’occasion d’une interview accordée hier, dimanche 5 décembre, à RTL depuis sa nouvelle maison de Los Angeles, Laeticia Hallyday est revenue sur son deuil et l’avenir qu’elle construit aujourd’hui au côté de Jalil Lespert. Une nouvelle vie qu’elle écrit sans pour autant oublier l’homme avec qui elle a partagé 25 ans de vie commune. «Pour moi il ne sera jamais parti, il sera toujours là dans mon cœur, il fait partie de moi et de ma vie», a ainsi expliqué la veuve du chanteur, qui a «appris à vivre avec ce deuil, à être résiliente, à (s’) accrocher à cet avenir qu'il faut construire sans lui».

Un après difficile à bâtir : «c'est compliqué de réapprendre à aimer quand on a aimé un homme comme Johnny, quand on a aimé inconditionnellement un homme», précise-t-elle, tout en se projetant désormais dans le futur. «Aujourd'hui j'y arrive en me disant qu'il serait fier, il voulait que je refasse ma vie, pour moi et pour mes filles», poursuit la quadragénaire, qui a fait le choix de quitter la maison de Los Angeles qu’ils ont occupée ensemble tout en restant vivre dans cette ville, respectant ainsi la volonté du taulier. «Il voulait absolument que les enfants continuent à être scolarisés ici et de s'épanouir dans cette ville qui a tant comptée pour lui et pour nous», explique-t-elle. Un changement d’adresse qui, comme le rapportent nos confrères, citant Laeticia Hallyday, aide Jade et Joy dans «leur deuil».

Une absence qui affecte Jade

Un deuil difficile à faire pour Jade, 17 ans, qui a partagé, ce matin, une tendre photographie d’elle-même bébé et de son papa sur les réseaux sociaux. Un souvenir qu’elle a accompagné d’un touchant message. «Quatre ans que tu nous as quitté papa, chaque jour passe sans ta présence et chaque jour je ressens ce chagrin. Il n’y a pas un seul jour où je ne pense pas à toi et à tous nos moments passés», note la jeune fille, pour qui la disparition de Johnny Hallyday a laissé un véritable vide.

«Tu me manques papa. Tout me manque chez toi. J'aimerais juste pouvoir te serrer dans mes bras, je t'aime plus que tout au monde», poursuit l’adolescente, qui forme un clan soudé avec sa petite soeur Joy, 13 ans, et sa maman. «Je suis sûre que tu veilles sur nous trois et que tu es à nos côtés» note-elle, espérant que «la personne qu’elle est devenue» fait la fierté de son papa.