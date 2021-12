Noël 2021 : ces 5 livres magiques à offrir aux fans d'Harry Potter pour les 20 ans de la saga

A l'occasion des 20 ans de la saga au cinéma, replongez dans l'univers d'Harry Potter avec notre sélection de cinq superbes ouvrages à offrir pour Noël ou à garder pour soi.

Le petit sorcier le plus célèbre du monde, sous les traits du jeune acteur Daniel Radcliffe, s'apprête à fêter ses 20 ans au cinéma. A quelques semaines de Noël, la rédaction de CNEWS vous propose d'embarquer à bord du Poudlard express et de découvrir tout l'univers d'Harry Potter à travers une sélection de livres.

Que vous soyez pour Griffondor, Serdaigle, Poufsouffle ou même Serpentard, il y en a certainement un qui vous fera de l'oeil.

ConnaÎtre le chemin de Traverse sur le bout des doigts

Si vous avez toujours tout voulu savoir sur les films Harry Potter, ce livre est écrit pour vous. De Gringotts à Fleury et Bott en passant par l'Allée des Embrumes, ce magnifique album illustré explore tous les lieux cultes de la célèbre rue magique.

Pour les fans, ce livre figure parmi les incontournables. Il regorgent de révélations passionnantes sur la fabrication des décors du film et sur les effets spéciaux utilisés lors du tournage de la saga. Riche d'images tirées des films, cet ouvrage fourmillent de détails sur ce lieu aussi effrayant que passionnant, qu'est le Chemin de Traverse.

Harry Potter et les mystères du chemin de Traverse, de Joy Revenson, éditions Gallimard Jeunesse, 26,90 euros.

Visiter l'école avec Harry

Si le Chemin de Traverse n'a plus de secret pour vous, qu'en est-il de la célèbre école de sorcellerie Poudlard ? Cet album illustré vous plonge dans l'univers de l'école afin de découvrir ses mystères, pièces après pièces. Des salles de classe à la Grande Salle, du bureau de Dumbledore à la cabane d'Hagrid, vous retrouverez tour-à-tour tous les personnages et les moments emblématiques de la série Harry Potter.

Entre les anecdotes de tournage et les secrets de fabrication, ce livre s'adresse avant tout aux fans de la saga cinématographique, mêlant illustrations et images du film.

Harry Potter, et les mystères de Poudlard, de Joy Revenson, éditions Gallimard Jeunesse, 26,90 euros.

RELIRE SES CLASSIQUES

Mais pas n'importe comment. Un an après la sortie de la très belle édition de l'«Ecole des Sorciers», c'est au tour de «La Chambre des secrets (tome 2)» d'être disponible.

Redécouvrez le texte intégral de J.K. Rowling, entrecoupé de superbes illustrations et de huit pop-up. Ainsi, explorez le Terrier des Weasley, échappez au redoutable Saule cogneur ou encore voyagez avec la poudre de Cheminette, grâce au travail de MinaLima, nom sous lequel se cachent les deux designers graphiques Miraphora Mina et Eduardo Lima. Tous deux ont travaillé il y a 20 ans sur la saga cinématographique d'Harry Potter. On doit notamment à Miraphora Mina la très belle lettre d'admission d'Harry à l'école des sorciers. C'est elle qui l'a écrite de sa main sur un papier qu'elle a choisi avec soin. Quant à Eduardo Lima, il l'a rejoint à Poudlard lors du tournage du deuxième film.

Devenus inséparables au travail, ils viennent d'ailleurs de sortir deux autres classiques de la littérature jeunesse illustrés, Le Magicien d'Oz et Le Livre de la jungle.

Harry Potter et la Chambre des sorciers, J. K. Rowling, édition Gallimard Jeunesse, 35 euros.

Cuisiner en un coup de baguette magique

Régalez-vous à la table du petit sorcier. Considéré comme un des best-sellers de 2021 par le New York Times, ce livre de cuisine propose plus de 40 recettes salées et sucrées, aussi appétissantes les unes que les autres, et largement inspirées de la saga.

Du classique chapeaux de sorciers, aux tourtes citrouilles en passant par la brioche Mandragore... autant de recettes qui raviront les papilles des petits comme des plus grands. Fans d'Harry Potter, à vos fourneaux !

Harry Potter. Le livre de cuisine officiel, plus de 40 recettes inspirées du film, éditions Gallimard Jeunesse, 19,90 euros.

Choisir sa maison de coeur

Enfilez le choixpeau magique, et trouvez votre maison. Que vous soyez Griffondor, Poufsouffle, Serpentard ou encore Serdaigle, un livre vous est attitré et il mettra en lumière la qualité de votre famille.

Pendant 52 semaines, ce journal intime illustré fourmille de citations inspirantes et offre à son propriétaire des espaces de réflexion, d'écriture, de dessin et de méditation par le coloriage pour développer ces qualités tout au long de l'année.

Courage, Loyauté, Ambition, Sagesse : journal intime pour cultiver son âme de..., éditions Gallimard Jeunesse, 19,90 euros le volume.