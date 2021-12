Karl Lagerfeld : la vente d'une partie de la succession du couturier a atteint 12 millions d’euros

La vente d'une partie de la succession du couturier Karl Lagerfeld, qui s'est achevée lundi chez Sotheby's à Monaco, a totalisé 12 millions d'euros.

Cette première partie de la vente de la succession de l'ancien directeur artistique de la maison Chanel, qui s'est tenue en salle et en ligne à partir du 3 décembre, s'est conclue lundi 6 décembre en ayant finalement rapporté quatre fois plus que son estimation.

Plus de 1 400 enchérisseurs s'étaient inscrits à la vente qui s'est déroulée dans une ambiance « électrique », comme la décrit Pierre Mothes, vice-président de Sotheby's France, selon des propos cités dans un communiqué.

Les biens mis en vente, dont de nombreux objets de mobilier, étaient issus des résidences du couturier, dont un appartement Quai Voltaire à Paris. Passionné par la période Art Déco, le styliste possédait entre autres pièces d'exception, de nombreuses créations et meubles signés Louis Süe et André Mare, qui furent parmi les artistes fondateurs du mouvement dans les années 1920.

#AuctionUpdate Ce 'Renne' de Seizo Sougarawa, maître laqueur connu pour avoir été l'initiateur de la technique du laque auprès des grandes figures françaises de l'Art Déco, multiplie son estimation haute par 4, à 60,480€ #KarlLagerfeld pic.twitter.com/o2S2aBzKdd — Sotheby's France (@SothebysFr) December 4, 2021

#AuctionUpdate Le mobilier signé Louis Süe et André Mare fait monter les enchères, dont un sofa et une paire de fauteuils, vers 1922, qui sont montés jusqu'à 113,400€ contre une estimation de 20,000-30,000€ #KarlLagerfeld pic.twitter.com/ZDnB9q7MC5 — Sotheby's France (@SothebysFr) December 4, 2021

#AuctionUpdate Ce salon attribué à Bruno Paul, qui ornait le salon bleu de la maison de Louveciennes, emporte 81,900€, démultipliant son estimation de 3,000 - 4,000€ #KarlLagerfeld pic.twitter.com/YeJGIJRE8Y — Sotheby's France (@SothebysFr) December 4, 2021

Parmi les 582 lots mis en vente, figuraient notamment un portrait de Karl Lagerfeld par l'artiste japonais Takashi Murakami qui est parti pour 292.100 euros, contre une estimation de 80.000 à 120.000 euros, une Rolls Royce Phantom de 2018, estimée entre 300.000 et 350.000 euros et qui a atteint 439.000 euros, ou encore un autoportrait, estimé entre 2.000 et 3.000 euros, et qui a été acquis pour 107.250 euros.

#AuctionUpdate Evidemment les emblématiques mitaines indissociables du style de Karl Lagerfeld font l'objet de belles batailles d'enchères. Ainsi ces 5 paires de mitaines en cuir signées Chanel emportent 47,880€, contre une estimation de 1,000-2,000 € #KarlLagerfeld pic.twitter.com/sCsJyoIcW1 — Sotheby's France (@SothebysFr) December 4, 2021

#AuctionUpdate Les iconiques vestes noires de Karl Lagerfeld provoquent aussi l'engouement, comme cette veste Dior, en gabardine de laine noire, qui part à 44,100€ contre une estimation de 1,000-2,000€ #KarlLagerfeld pic.twitter.com/S6fET4OUz0 — Sotheby's France (@SothebysFr) December 4, 2021

A noter que la seconde partie de la vente se tiendra à Paris du 6 au 16 décembre avant une vente à Cologne, en mars prochain.