Mariah Carey : «All i want for Christmas» passe la barre du milliard de streams et explose tous les records

Ecouté plus 5 millions de fois par jour sur Spotify depuis début décembre, le titre «All I want from Christmas» de Mariah Carey a été streamé plus d’un milliard de fois.

L’imparable morceau, extrait de l’album Merry Christmas, entête la terre entière à l’heure des fêtes de fin d’année depuis 1994. Et Ed Sheeran et Elton John ont beau avoir uni leurs forces pour sortir un tube de Noël, Mariah Carey reste pour l’heure la Reine incontestable en la matière.

All I want for Christmas vient de se hisser de nouveau à la première place du Top 100 des meilleures chansons de Noël de tous les temps sur Spotify. L’année dernière le titre y avait passé cinq semaines.

I'm freaking out!!!! 1 billion!!! These numbers are incredible, but the love I have for the #lambily is unquantifiable. Eternally grateful and blessed pic.twitter.com/Q4EZhDnmEV — Mariah Carey (@MariahCarey) December 5, 2021

Et ce milliard d'écoute maintenant dépassé a visiblement enchanté la chanteuse. « Je suis en train de péter un câble !!!! 1 milliard ! !! Ces chiffres sont incroyables, mais l’amour que j’ai pour la #lambilie [son surnom, NDLR] est inquantifiable. Éternellement reconnaissante et bénie », écrit Mariah Carey sur Twitter, se réjouissant aussi de la certification de Diamant du single, qui compte désormais dix millions de ventes aux Etats-Unis.

Diamonds are a girl’s best friend pic.twitter.com/NLjou5zk96 — Mariah Carey (@MariahCarey) December 3, 2021

Selon The Economist, All I Want for Christmas a rapporté 60 millions de dollars à Mariah Carey entre 1994 et 2016, soit une moyenne de 2,6 millions de dollars par an. Rien qu’avec ce titre, qui est loin d’être le seul à son catalogue, Mariah Carey a de quoi glisser des bijouteries entières sous son sapin chaque année. « Yes, diamonds are girls best friends » (« Oui les diamants sont les meilleurs amis des filles »), emprunte-t-elle d’ailleurs à Marilyn dans un message posté sur les réseaux sociaux.

Et le jackpot n’est pas près de s’arrêter… Car qui résistera à l’écouter en cliquant maintenant et ici sur play ?