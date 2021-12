One Piece : Un tirage record en France pour le 100e tome du manga

Véritable univers créé autour des aventures d’un équipage de pirates à la conquête du fameux trésor de Gol D. Roger, l’œuvre d’Eiichiro Oda affiche un succès inégalé dans le manga en France.

L’éditeur français Glénat s’est félicité d’un démarrage en fanfare pour la publication du 100e tome de One Piece en France. Plus de 250.000 exemplaires du dernier opus ont été tirés et attendent leurs lecteurs en librairies pour sa sortie officielle calée à ce mercredi 8 décembre. Imaginée et écrite par le japonais Eiichiro Oda, cette fiction suscite un engouement planétaire, boostée lorsque son auteur avait annoncé ne pas avoir encore complètement écrit la fin.

Le récit s’axe autour d’un personnage aussi phénoménal qu’attachant, le pirate coiffé d’un chapeau de paille nommé Luffy, qui, avec son équipage, écume les mers à la recherche du trésor caché du roi des pirates. La raison principale qui garde en haleine les lecteurs depuis 1997, date de sa création, est la nature de ce trésor.

De nombreuses théories résultent des groupes de fans mais, à ce jour, encore aucun réel indice n’a été soufflé à la communauté.

Une réussite mondiale

Plus de 490 millions d’exemplaires ont déjà été vendus dans le monde, ce qui aura valu à Eiichiro Oda d’être décoré d’un «Guiness World Record» pour le «plus grand nombre d’exemplaires dans une même bande-dessinée publiés par un seul auteur».

La déclinaison en anime de l’histoire connaît également un succès fracassant puisque le 1.000e épisode a été diffusé le mois dernier.