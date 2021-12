Cinéma : 5 films à voir en famille pendant les vacances de Noël

Le nouveau film d'animation des Studio Disney «Encanto : la fantastique famille Madrigal», le conte poétique «Princesse Dragon», le savoureux «Les Elfkins : Opération pâtisserie»... Alors que les vacances de Noël approchent à grands pas, voici 5 films destinés aux enfants à découvrir au cinéma pendant les fêtes, entre deux repas de famille.

«ENCANTO : LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL», DE BYRON HOWARD ET JARED BUSH

Un clan extraordinaire. Pour son 60e film d’animation, Walt Disney emmène les spectateurs en Amérique latine, à la rencontre de la grande famille Madrigal. Celle-ci réside au cœur des montagnes de Colombie, dans un endroit enchanté baptisé Encanto («enchantement» en espagnol), et qui a doté chacun des membres d’une faculté magique, allant de la prédiction de l’avenir, à la force surhumaine, en passant par le pouvoir de guérison. Seule Mirabel, une adolescente à l’énergie débordante, est dépourvue de don, à son grand désespoir. Mais cette héroïne ordinaire va pourtant jouer un rôle central quand la magie de l’Encanto est sur le point de ne plus opérer. Réalisé par Byron Howard et Jared Bush, qui ont déjà collaboré ensemble sur «Zootopie», ce long-métrage haut en couleur, ponctué de séquences hilarantes, explore les liens à la fois complexes et fascinants qui se nouent au sein d’une famille. Le tout, au rythme des chansons originales et entraînantes signées Lin-Manuel Miranda, qui avait déjà composé celles de «Vaiana, la légende du bout du monde». Doublée notamment par José Garcia et Juan Arbelaez, cette comédie musicale ravira les petits comme les grands à l’approche des fêtes de fin d’année.

«Encanto, la fantastique famille Madrigal», de Byron Howard et Jared Bush (1h43).

«Princesse Dragon», de Jean-Jacques Denis et Anthony Roux

Une odyssée poétique. Réalisé par Jean-Jacques Denis et Anthony Roux, «Princesse Dragon» plonge les spectateurs dans un univers médiéval au sein duquel une amitié aussi improbable qu’enrichissante va se nouer. Alors qu’elle se promène dans les bois, Poil, une petite fille mi-humaine mi-dragon élevée dans une grotte remplie d’or, sauve Princesse, la fille d’un Roi vénal, des griffes d’un ours. Après quoi, la petite cracheuse de feu, dotée de longs cheveux verts, ne quittera plus Princesse, au grand dam de son père le Dragon, qui déteste les humains. Furieux, il décide de livrer sa fille à une étrange sorcière, à qui il devait donner son deuxième bien le plus précieux. Contrainte de fuir, Poil se réfugie dans le château, et découvre le monde des adultes. Avec eux, elle découvrira la puissance de l’amitié, l’importance de la solidarité, mais aussi la cupidité. Drôle et initiatique, ce film aux tendres couleurs pastels met aussi l’accent sur des thèmes tels que l’identité en montrant que nos différences sont une force.

«Princesse Dragon», de Jean-Jacques Denis et Anthony Roux, le 15 décembre au cinéma (1h10).

«Tous en scène 2», de Garth Jennings

Les artistes de «Tous en scène» sont de retour dans les salles obscures le 22 décembre. Après avoir fait du Nouveau Théâtre Moon la salle de concert à la mode, l'élégant koala Buster Moon, toujours accompagné de sa troupe attachante, a bien l’intention de viser encore plus haut. Dans ce deuxième volet, réalisé comme le précédent par Garth Jennings, il va tout faire pour se produire à Red Shore City, la capitale mondiale du Show-business. Mais son enthousiasme et ses rêves démesurés vont encore une fois lui créer bien des ennuis. Cette-fois, il va promettre au redoutable Jimmy Crystal un spectacle mettant en vedette l’icône du rock Clay Calloway. Problème : ce vieux lion, qui vit reclus depuis la mort de sa femme, n’est pas remonté sur scène depuis 10 ans. Ce film d’animation invite à croire en soi et à trouver la force d’aller au bout de ses rêves, et ne manquera pas de nous donner envie de taper du pied. Et pour cause, les animaux reprennent des dizaines de titres, tous styles confondus, et des morceaux d’artistes tels que Billie Eilish, Drake, The Weeknd, Prince, Taylor Swift, BTS, ou encore Cardi B.

«Tous en scène 2», de Garth Jennings, le 22 décembre au cinéma (1h50).

«Les Elfkins : Opération pâtisserie», de Ute von Münchow-Pohl

Autre film pour régaler les enfants : «Les Elfkins : Opération pâtisserie», de Ute von Münchow-Pohl. Le film suit les aventures de Elfie, une jeune elfe vivant dans le monde secret des lutins, et qui souhaite plus que tout rencontrer des humains. Bien déterminée à réaliser son rêve, elle décide un jour de partir à l’aventure. Sur le chemin, elle croise le chemin de Max, un chef pâtissier âgé et grognon dont la pâtisserie ne fait plus recette, subissant la concurrence déloyale de l’usine de gâteaux de son frère. Elfie va alors l’aider à sauver sa petite boutique artisanale. Pour se faire, elle pourra compter sur l’aide précieuse de Tom, le petit génie de la bande, et de son loyal meilleur ami Sam. «Les Elfkins : Opération pâtisserie» illustre l’importance de l’amitié, du partage, de la transmission, et de protéger les initiatives à taille humaine.

«Les Elfkins : Opération pâtisserie», de Ute von Münchow-Pohl (1h18).

«Mystère», de Denis Imbert

Un bel hommage au monde sauvage. Depuis le décès de sa mère, Victoria, 8 ans, ne dit plus un mot. Pour lui redonner le sourire, son père, Stéphane, campé par Vincent Elbaz, décide d’emménager au cœur des belles montagnes du Cantal, où la petite fille se lie d’amitié avec un chiot, auprès duquel elle reprend goût à la vie, tant il comble son profond vide émotionnel et affectif. Elle joue, rigole, parle, et s’ouvre à son père. Mais ce dernier finit par découvrir que son fidèle compagnon d’apparence inoffensive est en réalité un loup. Malgré tout, il reste dans la famille, jusqu’à ce que Victoria décide de rendre la liberté à son ami. Denis Imbert signe un joli film familial sur la tolérance et la préservation de la nature qui en met plein les yeux, en dévoilant de nombreux plans d’animaux et des paysages sur plusieurs saisons, magnifiquement filmés.

«Mystère», de Denis Imbert (1h24)