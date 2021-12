«It was a... masked Christmas» : découvrez le single de Noël de Jimmy Fallon en trio avec Ariana Grande et Megan Thee Stallion

Jimmy Fallon a ce mardi déclaré officiellement ouverte la période des fêtes de fin d’années en sortant son tube de Noël «It was a... masked Christmas». L’animateur a fait les choses en grand, puisqu’il s’est payé le luxe d’être accompagné, en musique et dans le clip, par les deux énormes stars de la pop que sont Ariana Grande et Megan Thee Stallion.

« Il s'agit essentiellement de la façon dont l'année dernière a été rude pour tout le monde », a déclaré Fallon en présentant la chanson dont on pourrait traduire le titre en français par « C’était… Un Noël masqué ». « Et vous savez, je voulais juste dire que ça va aller mieux. Ça va vraiment aller mieux, croyez-moi », a-t-il ajouté.

Jimmy Fallon a expliqué comment Ariana Grande et Megan Thee Stallion se sont retrouvées à enregistrer sa nouvelle chanson avec lui.

This is the best present I’m going to receive all year!! Thank you to my besties @arianagrande and @theestallion. Check out #ItWasAMaskedChristmas https://t.co/2g7oR5l4Tu

— jimmy fallon (@jimmyfallon) December 7, 2021