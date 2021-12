Stromae : son nouvel album «Multitude» sortira le 4 mars 2022

Stromae vient d’annoncer la sortie de son nouvel album sur ses réseaux sociaux. Intitulé MULTITUDE, il sortira le 4 mars prochain.

Mondialement connu pour son titre Alors on danse, sorti en 2009, Stromae est une des plus grandes stars francophones de notre époque. Aujourd’hui, il vient d’annoncer la sortie de son troisième album : MULTITUDE.

Sur ses réseaux sociaux, il publie une vidéo avec une centaine de versions de lui, en référence au nom de son projet. Au fil du visionnage, il indique que l’album sortira le 4 mars prochain et que les précommandes sont d’ores et déjà disponibles.

«Je suis très content de faire cette annonce, ça faisait longtemps, à très bientôt», conclu-t-il.

« Multitude » sort le 4 mars 2022 ! La précommande est lancée et les premières dates de tournée sont annoncées https://t.co/1oWrzu95V7





« Multitude » is coming out on March 4, 2022! Pre-orders are launched and the first tour dates have been announced pic.twitter.com/P45xqL5EaJ

— Stromae (@Stromae) December 8, 2021