Spider-Man : 5 choses que vous ne savez pas sur Tom Holland

Tom Holland se glisse une nouvelle fois dans le costume de l’homme araignée, alias Peter Parker. Il sera à l’affiche du troisième volet des aventures de l'homme-araignée, «Spider-Man : No Way Home», au cinéma le 15 décembre prochain. En attendant, voici 5 choses que vous ne savez peut-être pas sur le jeune acteur britannique.

Enfant, il était victime de moqueries

Quand il était écolier, Tom Holland était moqué par certains de ses camarades de classe. Pour obtenir le rôle de Billy Elliot, dans la comédie musicale éponyme, il devait danser parfaitement le ballet. Ainsi, il s’entraînait en collants dans le gymnase de son école, réservée aux garçons. Ce qui lui a valu les moqueries d'autres enfants. «Les garçons regardaient par les fenêtres, avait-il déclaré à GQ. Pour des gamins de 10 ans qui jouent tous au rugby, Tom Holland qui fait du ballet au gymnase ce n'est pas cool».

C’est un grand amateur de golf

Quand Tom Holland n’est pas sur les plateaux de tournage, il travaille son swing. En effet, le comédien de 25 ans, né à Kingston Upon Thames, dans la banlieue de Londres, est un grand amateur de golf. En septembre dernier, il était d’ailleurs présent au grand tournoi BMW PGA Championship. Pendant la période de tournage de «Homecoming», en 2018, l'interprète de Spider-Man avait également posté sur son compte Instagram une vidéo dans laquelle on peut le voir jouer au golf dans son costume de super-héros.

Il s’est cassé le nez trois fois en plein tournage

L’acteur s’est cassé une première fois le nez juste avant de tourner la dernière scène du film «The Lost City of Z» (2016), de James Gray, puis une deuxième fois sur le plateau de «Avengers : Endgame» (2019). «J'ai fait un faux mouvement, je suis tombé en pleine face et je me suis cassé le nez. Pas mon moment le plus héroïque», a-t-il déclaré à LaPresse. Il s’est à nouveau cassé le nez sur le tournage de «Chaos Walking», de Doug Liman (2021). Lors d’une scène de combat, un cascadeur lui a donné un violent coup au visage.

Il a réalisé un court-métrage

Tom Holland, qui a fait ses premiers pas au cinéma, en 2012, dans le film «The Impossible», de Juan Antonio Bayona, est déjà passé derrière la caméra. Avec l’aide de son frère Harry, il a effet réalisé un court-métrage familial et humoristique. Baptisé «Tweet», le film est sorti en 2015 et dure 3 minutes. Il raconte l’histoire d’un jeune garçon qui rend visite à son grand-père, et avec qui il construit un nichoir.

Il a peur des araignées

C’est un comble, Tom Holland est arachnophobe. Après la sortie de «Spider-Man : Homecoming», il avait déclaré auprès de PureBreak avoir «une peur intense des araignées». «Heureusement, avait-il poursuivi, il n'y avait pas d'araignées lors du tournage à part celle sur ma poitrine». Dans une interview accordée au média PopBuzz, il avait néanmoins affirmé qu’il n’est pas du genre à les écraser : «Si j’en vois une, je ne la tuerai pas mais je quitterai probablement mon appartement pendant quelques heures».