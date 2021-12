Noël 2021 : 5 visites à faire en plein air à Paris et en Île-de-France

Que faire avec ses enfants en attendant Noël ? Quelles sorties organiser pendant les vacances qui arrivent à grands pas ? Pour ceux qui ne souhaitent pas s'enfermer, les visites en plein air ne manquent pas. Voici cinq suggestions de balades à faire en famille et en exterieur à Paris et en Ile-de-France.

La capitale et ses alentours offrent en effet, en cette fin d'année, de nombreuses possibilités. A commencer par la troisième exposition lumineuse et en plein air du Jardin des plantes : «L'Evolution en voie d'illumination». Les festivals de lumières se sont d'ailleurs multipliés ces dernières années et investissent cette année encore le Zoo de Thoiry, pour une quatrième édition, comme le Domaine national de Saint-Cloud, pour la première fois. Les châteaux franciliens ne sont pas en reste, avec de belles initiatives proposées à Vaux-le-Vicomte comme au château d'Auvers avec ses balades à dos d'âne.

L'histoire de l'évolution au Jardin des plantes

Le jardin des plantes récidive et dévoile sa nouvelle exposition lumineuse. Après le succès d'«Espèces en voie d'illumination» et «Océan en voie d'illumination », les allées du Jardin des plantes et de la ménagerie proposent cette année de remonter le temps avec «L'évolution en illumination».

Jour J | La promenade nocturne #Évolutionilluminée ouvre ce soir au #JardinDesPlantes ! Voici cinq bonnes raisons de la découvrir jusqu'au 30 janvier 2022. pic.twitter.com/SivloEeU1W — Muséum national d'Histoire naturelle (@Le_Museum) November 29, 2021

Le résultat : un voyage fantastique à la rencontre d'espèces qui ont peuplé la Terre durant 600 millions d'années mais toutes disparues aujourd'hui. Dinosaures, méduses, insectes, lézards... plus de 100 structures lumineuses d'envergures, conçues en partenariat avec les paléontologues du muséum, y sont dévoilées. Une déambulation spatio-temporelle à ne pas manquer.

Jusqu'au 30 janvier, «L'évolution en voie d'illumination» de 18 h à 23 h, billets entre 12 et 15 €, Jardin des plantes, Paris.

Démabulation nocturne au domaine de Saint-Cloud

Le domaine de Saint Cloud et son parc historique, ex-résidence d'été des souverains avant que son château ne soit incendié puis rasé en 1892, accueillent en cette fin d'année un festival de lumières haut en couleur. Pour la première fois en France, Lumières en seine, déploie ses étonnantes installations lumineuses et son parcours immersif et musical de près de deux kilomètres dans l’enceinte du parc.

L'occasion de découvrir le domaine au fil d'une balade magique entre prairie lumineuse, arbres étoilés, nénuphars flamboyants et projections vidéo. Un rendez-vous organisé tous les soirs de 17 h à 23 h.

Jusqu'au 9 janvier Lumières en Seine, billet enfant à partir de 18 euros, adulte à partir de 20 €. Domaine national de Saint-Cloud, entrée Grilles Clémenceau, Saint-Cloud (92).

Le festival des lumières de Thoiry

Pour la quatrième année, le festival «Thoiry lumières sauvages» investit le zoo du même nom. Un rendez-vous qui a déjà séduit plus de 400.000 visiteurs avec son parcours d'un kilomètre et demi ponctué de structures lumineuses en tout genre. Plus de 1000 personnages, animaux et plantes luminescentes investissent les jardins du parc de 17 h à 20 h.

Girafes, zèbres, flamants roses mais aussi pieuvres, baleines et autres fleurs géantes sont au rendez-vous pour la 4e édition du festival "Thoiry Lumières Sauvages", au ZooSafari de Thoiry ✨





A découvrir jusqu'au 6 mars 2022. #JeRedécouvrelaFrance @zoothoiry pic.twitter.com/mXYJIcAfon — Explore France (@Explore_FR) November 10, 2021

Une balade à partager en famille, qu'il est possible de précéder par la visite du zoo à pied et de l'espace safari, uniquement en voiture.

Jusqu'au 6 mars, Thoiry Lumières sauvages ( à partir de 17, 90 € ), Zoo de Thoiry, Thoiry (78).

balade contée à dos d'âne au Château d'Auvers

Le château d'Auvers-sur-Oise joue la carte de l'originalité en cette fin d'année. L'édifice du 17e siècle propose de découvrir ses jardins, dominants la vallée de l'Oise, à dos d'âne à l'occasion d'une balade contée. Entre découverte du domaine et anecdotes, l'ânier Gilles Lemaire dévoilera les secrets de son compagnon à quatre pattes, et pourrait bien partir à la recherche du Père Noël.

Une balade d'une heure et demie ludique à prolonger par une visite du village d'Auvers-sur-Oise, véritable terre d’accueil d’artistes qui a séduit Corot, Pissarro, Cézanne et hébergé Van Gogh les soixante-dix derniers jours de sa vie. Le peintre y a notamment consacré plus de quatre-vingts toiles, dont la célèbre Eglise d’Auvers.

Balade contée à dos d'ânes les 19 et 22 décembre, 10€ par participant, 7€50 pour les 4-12 ans, gratuit pour les moins de 3 an, Château d'Auvers-sur-Oise (95).

Vaux-le-Vicomte célèbre la Fontaine dans ses jardins

Le château de Vaux-le-Vicomte, premier monument privé de France, propose lui aussi une déambulation dans ses jardins à la Française dessinés par Le Nôtre, au rythme d'un itinéraire lumineux. Pour cette 16e édition de «Vaux-le-Vicomte en lumière», ce parcours rend hommage à Jean de La Fontaine, à l'occasion du 400 anniversaire de sa naissance.

Seine-et-Marne. Vaux-le-Vicomte s'illumine pour rendre hommage à La Fontaine https://t.co/E1UEP1Cw2H via @actufr ! — Château de Vaux-le-Vicomte (@ChateauVLV) November 30, 2021

Une balade à prolonger par la visite du château édifié par Nicolas Fouquet, qui proposera notamment un tout nouveau mapping vidéo à 360 ° autour de la fable Le renard et l'écureuil. Une fable qui résonne avec l'histoire du château puisqu'elle rend compte de la bataille qui opposa Fouquet et Colbert, ce dernier ayant fait arrêter Fouquet par d'Artagnan. Une déambulation poético-historique qui s'achève en fin de journée par un son et lumière projeté sur la façade du château.

Jusqu'au 2 janvier, «Vaux-le-Vicomte en lumière» visite du jardin seul 15 €/adulte, visite château et jardin 19, 90 /adulte.