Le Roi Lion : 5 raisons d’aller voir le musical pendant les vacances de Noël

Quatorze ans après avoir été présenté pour la première fois en France, la comédie musicale culte Le Roi Lion a opéré son grand retour dans l’Hexagone. Lauréat de six Tony Awards, salué par plus de 100 millions de spectateurs dans le monde, c’est le spectacle à ne pas manquer ou à offrir sans l’ombre d’un doute à Noël.

Voici cinq raisons de plonger dans l’univers culte du «Roi Lion», porté avec brio par une cinquantaine d’acteurs, danseurs et marionnettistes, au théâtre Meogador.

pour son tableau d’ouverture

Adapté pour la première fois sur scène il y a près de 25 ans à Broadway, «Le Roi Lion» en met incontestablement plein la vue. Et ce dès le premier tableau. Rares sont les spectacles qui d’emblée transportent le spectateur. «Le Roi Lion» est de ceux-là, alors qu’il ne faut pas attendre bien longtemps pour assister à l’une des plus belles scènes du spectacle : l’arrivée, de toute part, des animaux de la savane.

Comme dans le dessin animé éponyme sorti en 1994, girafes, éléphants, rhinocéros, zèbres, gazelles, hyènes, oiseaux, au total vingt-cinq espèces, investissent la scène dans un ballet féérique pour célébrer la naissance du futur roi. Un tableau à couper le souffle, qui donne le ton de ce show spectaculaire.

Pour ses costumes et sa mise scène

Près de 40 000 heures ont été nécessaires pour concevoir les costumes, les masques, pas moins de 200, et autant de marionnettes du spectacle. Le résultat est tout simplement époustouflant.

Zèbres articulés donnant l’impression de galoper, gazelles ondulantes, incroyables masques de Scar et Mufasa, girafes de plus de 5 mètres de haut, ballet d'oiseaux volants... il arrive parfois que l’on ne sache plus où donner de la tête devant tant d’inventivité. Une créativité qui se déploie tout au long du spectacle, entre jeux d'ombres chinoises et projection vidéo.

Pour sa musique culte

Les musiques du «Roi Lion» sont entrées dans l’imaginaire collectif. Du célèbre « Hakuna Matta » à « Can you feel the love tonight », composé à l'époque par Sir Elton John, en passant par « C’est l’histoire de la vie », Le Roi Lion compte un bon nombre de tubes.

Dix-sept titres repris sur scène en français qui n'ont pas vieilli d'un poil.

Pour la performance des comédiens

Cinquante comédiens, danseurs et marionnettistes évoluent sur scène. Qu'ils soient perchés sur des échasses, actionnant les rouages de leurs marionnettes ou se glissant dans le costume de Simba, Mufasa ou encore Scar, tous livrent une performance de très haut vol.

Mention spécial à l'interprète de Rafiki, qui, s'inscrivant dans la tradition des griots, invite au voyage. Tous simplement bluffant.

Parce qu'il nous fait voyager

C'est finalement une véritable invitation au voyage qu'offre «Le roi Lion». Une virée dans les plaines du Serengeti, ses paysages, ses couleurs, sa faune et sa flore, comme un voyage dans le temps pour ceux, qui enfants, ont découvert la première version du «Roi Lion» ou pour les plus petits, qui ont vu son reboot signé John Favreau. Un voyage bienvenu en cette période de crise sanitaire.