Golden Globes 2022 : Omar Sy, Marion Cotillard, Tahar Rahim et Vincent Desplat dans la liste des nominés

Quatre talents français seront en lice lors de la cérémonie des Golden Globes, dont l'édition 2022, pas comme les autres, devrait se tenir le 9 janvier prochain.

Omar Sy a été nommé pour le Golden Globe du meilleur acteur dans une série dramatique pour son interprétation dans la série de Netflix «Lupin». Une catégorie où sont aussi nommés Brian Cox pour «Succession», Lee Jung-jae pour «Squid Game», Billy Porter pour «Pose» et Jeremy Strong pour «Succession».

« Merci à tous pour cette nomination qui, quelle qu'en soit l'issue, est si symbolique pour moi, pour nous, pour tellement de raisons », a réagi l'artiste sur Twitter.

Thank you all for this nomination which, whatever the outcome, is so symbolic for me, for us, for so many reasons pic.twitter.com/OkKF70iqp9 — Omar Sy (@OmarSy) December 13, 2021

Marion Cotillard va concourir dans la catégorie « Meilleure actrice dans un long-métrage comique ou musical », grâce à son rôle dans le film «Annette» de Leos Carax. L’actrice française sera en compétition avec Alana Haim («Licorice Pizza»), Jennifer Lawrence («Don’t Look Up»), Emma Stone («Cruella») et Rachel Zegler («West Side Story»).

Tahar Rahim est de son côté en lice pour le trophée du « meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm », pour son rôle dans la série de Netflix «Le Serpent». Il sera opposé à Paul Bettany («WandaVision»), Oscar Isaac («Scenes From a Marriage»), Michael Keaton («Dopesick») et Ewan McGregor («Halston»).

Quant au compositeur Alexandre Desplat, il est nommé pour le prix de la « meilleure musique » pour la BO du film de Wes Anderson The French Dispatch. Il sera notamment opposé à Hans Zimmer pour Dune, et Germaine Franco pour Encanto, la fantastique famille Madrigal.

« Belfast » et « The Power of the Dog » dominent les nominations

Les longs-métrages «Belfast», film inspiré par l'enfance nord-irlandaise de Kenneth Branagh, et «The Power of the Dog», un western sombre signé par la Néo-Zélandaise Jane Campion, partent favoris des Golden Globes 2022 avec sept nominations chacun.

La très convoitée catégorie du meilleur film dramatique verra notamment s’affronter « Coda », « Dune », et « La Méthode Williams ». Celle du « meilleur acteur dans un film dramatique » sera notamment disputée entre Will Smith pour «La méthode Williams», Denzel Washington pour « The Tragedy of Macbeth » et Mahershala Ali, pour « Swan Song », tandis que celui de la meilleure actrice se jouera, entre autre, entre Lady Gaga pour «House of Gucci», Kristen Stewart pour «Spencer», ou encore Jessica Chastain dans «Les yeux de Tammy Faye».

Du côté des séries, c’est «Succession» qui domine avec cinq nominations dans son escarcelle, suivie de près par «The Morning Show».

Une édition menacée par les nombreux appels au boycott

Les Golden Globes se tiennent cette année dans un climat particulier, sur fond d’appel au boycott qui pourrait aller jusqu’à mettre en péril la cérémonie. Des stars et des grands studios comme Warner Bros, Netflix et Amazon ont notamment fait savoir qu'ils ne travailleraient plus avec la HFPA (l'Association de la presse étrangère de Hollywood qui constitue le jury) tant que des changements de fond n'auraient pas été mis en œuvre.

Il a été demandé à l’organisation, accusée notamment de sexisme et de racisme, de mettre un terme à « des comportements discriminatoires et non professionnels, des manquements éthiques et des accusations de corruption ». La chaîne américaine NBC, a de son côté renoncé à diffuser la remise des prix.

« Cela ne va pas être le même événement que d'habitude mais nous avons toujours dit (...) que nous remettrions les prix quoi qu'il arrive », a déclaré la présidente de la HFPA, Helen Hoehne, lors de l'annonce des nominations à Beverly Hills au côté d'un invité surprise, le rappeur Snoop Dogg.

la liste des principales nominations

Cinéma

Meilleur film dramatique

Belfast



CODA



Dune



La Méthode Williams



The Power of the Dog

Meilleur réalisateur

Kenneth Branagh – Belfast



Jane Campion – The Power of the Dog



Maggie Gyllenhaal – The Lost Daughter



Steven Spielberg – West Side Story



Denis Villeneuve – Dune

Meilleur film comique ou musical

Cyrano



Don’t Look Up



Licorice Pizza



Tick, Tick… Boom!



West Side Story

Meilleur acteur dans un film dramatique

Mahershala Ali – Swan Song



Javier Bardem – Being the Ricardos



Benedict Cumberbatch – The Power of the Dog



Will Smith – La Méthode Williams



Denzel Washington – The Tragedy of Macbeth

Meilleur acteur dans un film comique ou musical

Leonardo DiCaprio – Don’t Look Up



Peter Dinklage – Cyrano



Andrew Garfield – Tick, Tick… Boom!



Cooper Hoffman – Licorice Pizza



Anthony Ramos – D’où l’on vient

Meilleure actrice dans un film dramatique

Jessica Chastain – The Eyes of Tammy Faye



Olivia Colman – The Lost Daughter



Nicole Kidman – Being the Ricardos



Lady Gaga – House of Gucci



Kristen Stewart – Spencer

Meilleure actrice dans un film comique ou musical

Marion Cotillard – Annette



Alana Haim – Licorice Pizza



Jennifer Lawrence – Don’t Look Up



Emma Stone – Cruella



Rachel Zegler – West Side Story

Meilleur scénario

Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza



Kenneth Branagh – Belfast



Jane Campion – The Power of the Dog



Adam McKay – Don’t Look Up



Aaron Sorkin – Being the Ricardos

Meilleur acteur dans un second rôle

Ben Affleck – The Tender Bar



Jamie Dornan – Belfast



Ciarán Hinds – Belfast



Troy Kotsur – CODA



Kodi Smit-McPhee – The Power of the Dog

Meilleure actrice dans un second rôle

Caitriona Balfe – Belfast



Ariana DeBose – West Side Story



Kirsten Dunst – The Power of the Dog



Aunjanue Ellis – La Méthode Williams



Ruth Negga – Clair-obscur

Meilleure bande-originale

The French Dispatch, Alexandre Desplat



Encanto, Germaine Franco



The Power of the Dog, Jonny Greenwood



Madres Paralelas, Alberto Iglesias



Dune, Hans Zimmer

Meilleure chanson originale

Be Alive pour La Méthode Williams – Beyoncé Knowles-Carter, Dixson



Dos Oruguitas pour Encanto – Lin-Manuel Miranda



Down to Joy pour Belfast – Van Morrison



Here I Am (Singing My Way Home) pour Respect – Jamie Alexander Hartman, Jennifer Hudson, Carole King



No Time to Die pour Mourir peut attendre – Billie Eilish, Finneas O’Connell

Meilleur film non-anglophone

Compartiment N°6 de Juho Kuosmanen (Finlande)



Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi (Japon)



Un héros d’Asghar Farhadi (Iran)



Madres Paralelas de Pedro Almodovar (Espagne)



The Hand of God de Pablo Sorrentino (Italie)

Télévision

Meilleure série dramatique

Lupin



The Morning Show



Pose



Squid Game



Succession

Meilleur acteur dans une série dramatique

Brian Cox – Succession



Lee Jung-jae – Squid Game



Billy Porter – Pose



Jeremy Strong – Succession



Omar Sy – Lupin

Meilleure actrice dans une série dramatique

Uzo Aduba – In Treatment



Jennifer Aniston – The Morning Show



Christine Baranski – The Good Fight



Elisabeth Moss – The Handmaid’s Tale



Mj Rodriguez – Pose

Meilleure série comique ou musicale

The Great



Hacks



Only Murders in the Building



Reservation Dogs



Ted Lasso

Meilleure actrice dans une série comique ou musicale

Hannah Einbinder – Hacks



Elle Fanning – The Great



Issa Rae – Insecure



Tracee Ellis Ross – black-ish



Jean Smart – Hacks

Meilleur acteur dans une série comique ou musicale

Anthony Anderson – Black-ish

Nicolas Hoult – The Great

Steve Martin – Only Murders in the Building

Martin Short – Only Murders in the Building

Jason Sudeikis – Ted Lasso

Meilleur téléfilm ou mini-série

Dopesick



Impeachment: American Crime Story



Maid



Mare of Easttown



The Underground Railroad

Meilleur acteur dans un téléfilm ou une mini-série

Paul Bettany – WandaVision



Oscar Isaac – Scenes From a Marriage



Michael Keaton – Dopesick



Ewan McGregor – Halston



Tahar Rahim – Le Serpent

Meilleure actrice dans un téléfilm ou une mini-série

Jessica Chastain, Scenes From a Marriage



Cynthia Erivo, Genius: Aretha



Elizabeth Olsen, WandaVision



Margaret Qualley, Maid



Kate Winslet, Mare of Easttown

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série, mini-série ou téléfilm

Billy Crudup – The Morning Show



Kieran Culkin – Succession



Mark Duplass – The Morning Show



Brett Goldstein – Ted Lasso



O Yeong-su – Squid Game

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série, mini-série ou téléfilm

Jennifer Coolidge – The White Lotus



Kaitlyn Dever – Dopesick



Andie MacDowell – Maid



Sarah Snook – Succession



Hannah Waddingham – Ted Lasso