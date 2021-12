Parasite : une comédienne du film opérée d'un cancer de la thyroïde à 30 ans

Révélée dans le film oscarisé «Parasite», la comédienne sud-coréenne, Park So Dam, vient d’être opérée d’un cancer papillaire de la thyroïde.

La jeune femme âgée de 30 ans a découvert la présence d’une tumeur lors d’une visite de contrôle chez son médecin, et a déjà effectué l’intervention chirurgicale pour son ablation, a annoncé son agence Artist Company dans un communiqué relayé par le site américain CNN. En conséquence, Park So Dam ne pourra pas assurer la promotion de son nouveau film, Special Delivery, dont la sortie est prévue pour le 12 janvier prochain.

«L’actrice Park So Dam a été diagnostiquée avec un cancer papillaire de la thyroïde lors de son examen médical régulier, et elle a subi une opération chirurgicale suivant la recommandation du médecin. Alors que la première du film tant attendu Special Delivery aura bientôt lieu, l’actrice Park So Dam est très déçue de ne pas pouvoir être avec les fans qui ont attendu et exprimé leur soutien», précise le communiqué.

«L’actrice Park So Dam va se concentrer sur son rétablissement afin de retrouver tout le monde en bonne santé à l’avenir, et son agence Artist Company fera également de son mieux pour aider l’actrice à recouvrer la santé», peut-on lire également.