Monte Ton Groupe : le nouveau jeu de société pour les fans de musique

Les fans de musique vont être séduits par ce nouveau jeu de société, lancé par la salle parisienne du Supersonic durant la pandémie. Le but : monter le groupe de vos rêves et vous produire sur scène en premier.

900 questions sur la musique indie, pop et rock, des missions... Le nouveau jeu de société Monte Ton Groupe, sorti le 10 décembre, a une histoire insolite. Tout commence dans les locaux du Supersonic, club rock parisien situé à Bastille, durant le confinement. À l’arrêt durant 18 mois, en raison de la crise sanitaire, l’équipe du Supersonic a une idée fulgurante : sortir un jeu de société.

Quelques mois plus tard, le pari est réussi, et le jeu sorti. Le but est simple : composer le groupe de rock de vos rêves, grâce aux musiciens et musiciennes qui ont marqué l’histoire. Pour ce faire, plusieurs étapes sont nécessaires. Tout d’abord, chaque joueur doit répondre à des questions de diverses décennies, du psyché des années 1960 aux tubes des années 2010.