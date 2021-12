When Basketball Inspires : une exposition immersive dans l’univers artistique de la balle orange

Deux univers cimentés par la passion. Trajectoire studio, fondé par Jérémie Nassir, propose une exposition artistique immersive avec le basket comme thème, du 17 au 23 décembre dans le 10e arrondissement de Paris. A ne pas manquer.

Aux manettes de ce projet, Jérémie Nassir n’en est pas à son coup d’essai. Il y a trois ans, il avait réalisé une énorme exposition sur la culture basket : une trentaine d’installations réparties sur 5 étages dans un espace de 5.000 m2.

Pour cette exposition qui précède les fêtes, plusieurs thèmes sont abordés à travers les œuvres. Notamment sur la société ou la religion. La sienne, c’est la balle orange. «Le dimanche, à 18h, je ne me rends pas à l’église mais sur le terrain de basket, confie Jérémie. Ça me fait autant de bien que quelqu’un qui va à l’église».

La 2e édition de When Basketball Inspires est le fruit d'une collaboration avec des artistes qui ne sont pas tous issus de la «culture basket». Il a donc fallu partager : «je les emmène dans mon monde et ils m’amènent dans le leur».

Le livre d'environ 300 pages dispo à l'achat

L’art et le basket sont également réunis afin de «ramener les plus jeunes dans le monde de l’art». L’un des buts assumés de Jérémie Nassir est de faire «comprendre que l’art est intéressant. C'est l'occasion de découvrir une culture, car le basket pour moi c’est plus qu’un sport.»

L'exposition comporte aussi un pop-up store et des workshops, et les œuvres sont ouvertes à la vente.

Au passage, le travail de Jérémie Nassir est également exposé à la Galerie Nicolas Flamel, dans le 3e arrondissement de Paris (216 rue Saint-Martin). Des ballons de baskets customisés avec des oeuvres réalisées par des artistes iraniens sont exposés depuis le 9 décembre.

Pour les visiteurs comblés de l'exposition ou ceux qui ne peuvent s'y rendre, le livre When Basketball Inspires est disponible à l’achat. Un superbe cadeau pour les aficionados de la balle orange mais également de l’art. L'ouvrage est préfacé par le joueur de NBA Serge Ibaka. A l'intérieur, Jérémie Nassir a «référencé une centaine d’artiste» et présente ce qu’ils ont fait sur l'univers de la balle orange. Et le résultat est réussi.

WHEN BASKETBALL INSPIRES ÉDITION 2

Du 17 au 23 décembre 2021, 7 rue du paradis, Paris 10e

Entrée libre et gratuite de 10h à 20h