Gérard Depardieu : l’actrice qui l’accuse de viol prend la parole pour la première fois

La jeune comédienne qui accuse l’acteur Gérard Depardieu, 72 ans, d’agressions sexuelles dévoile son identité et sort du silence.

«Je suis la victime de Depardieu. Ça fait un an pile qu’il est mis en examen. Je ne peux plus me taire… » a publié hier, jeudi 16 décembre, Charlotte Arnould, sur son compte Twitter dévoilant une lettre dans laquelle elle explique les raisons qui l'ont poussée à prendre la parole.

« Aujourd’hui, j’ai besoin de vivre dans la vérité. Je vis cachée et dans le silence. Ce n’est plus supportable. J’ai besoin de m’exprimer. J’ai été violée par Gérard Depardieu en août 2018», affirme-t-elle. «Cela fait un an qu’il est mis en examen. Il travaille pendant que je passe mon temps à survivre. Cette vie m’échappe depuis trois ans et j’ai envie de vivre sans me renier», clame l’artiste.

«Récupérer mon intégrité»

La jeune femme qui avait jusqu’à présent décidé de garder l’anonymat explique vouloir «retrouver son intégrité». «Cette prise de parole risque d’être une secousse immense dans ma vie, je n’y gagne strictement rien si ce n’est l’espoir de récupérer mon intégrité. J’aurais peut-être dû attendre, passer par un média, faire ça "dans l’ordre", faire ça "bien", mais continuer à me taire, c’est m’enterrer vivante… », conclut-elle.

Depardieu se dit innocent

En 2018, Charlotte Arnoult avait déposé une plainte à l’encontre de l’acteur. Elle l’accuse de l’avoir violée, dans son hôtel particulier parisien, à deux reprises en août 2018. L’affaire classée sans suite dans un premier temps, avait été relancée à l’été 2020 à la suite d’une seconde plainte déposée par la victime, conduisant à la mise en examen de Gérard Depardieu le 16 décembre 2020.

De son côté, Gérard Depardieu nie les faits. L’acteur était sorti du silence deux mois après sa mise en examen, en février 2020, pour clamer son innocence. «Pour moi, l'enquête a été close faute de preuves. Au tribunal, je réaffirmerai mon innocence. Je suis innocent et je n'ai rien à craindre», avait expliqué l’acteur à l’occasion d’une interview donnée au quotidien italien La Repubblica.