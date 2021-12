Michel Houellebecq : le titre de son nouvel ouvrage dévoilé

Un verbe. Les éditions Flammarion ont dévoilé ce vendredi 17 décembre, le titre du huitième ouvrage de Michel Houellebecq, à paraître le 7 janvier prochain.

Le célèbre écrivain de 65 ans a choisi de l'intituler «Anéantir». Son livre, qui contient 736 pages et sera vendu 26 euros, a bénéficié d'une fabrication inspirée des livres allemands, qui sont plus lourds, rigides et solides.

Concernant l'intrigue, elle restera secrète jusqu'à la fin du mois de décembre, embargo oblige.

Il s'agit d'«une édition reliée, à la couverture cartonnée, avec une tranchefile et un signet de couleur», a expliqué Flammarion, qui a ressorti trois romans de l'auteur sous ce format : «Extension du domaine de la lutte», «Les Particules élémentaires» et «Plateforme».

Au grand dam des journalistes, Michel Houellebecq, Goncourt 2010 pour «La carte et le territoire», a fait savoir qu'il ne compte accorder aucun entretien dans les médias pour parler de son nouvel ouvrage.

Son précédent livre, intimiste et bouleversant, intitulé «Sérotonine», s'était écoulé à 90.000 exemplaires en seulement trois jours. Il plongeait le lecteur au cœur de la France rurale et plus largement, de la décadence du monde occidental.