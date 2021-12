Matrix Resurrections : 5 choses que vous ne savez pas sur Keanu Reeves

Un peu moins de 20 ans après le dernier volet de la première trilogie, les spectateurs pourront découvrir «Matrix Resurrections» au cinéma ce mercredi 22 décembre. A l’occasion de la sortie de ce quatrième opus très attendu, voici 5 choses que vous ne savez peut-être pas sur Keanu Reeves, alias Neo, rôle qu'il avait endossé pour la première fois en 1999.

Il est passionné par le hockey sur glace

L’acteur est un amateur de hockey sur glace. Durant ses jeunes années, alors qu’il habitait Toronto (Canada), il était gardien de but et ses coéquipiers le surnommaient «The Wall» («Le Mur»). Plus tard, il a même été co-entraîneur d’un club. Ses talents lui ont permis de décrocher un rôle dans le film «Youngblood» (1986), de Peter Markle, dans lequel il incarne un gardien de but de hockey sur glace.

Il est fan de Michel Houellebecq

Féru de littérature, Keanu Reeves avait confié dans une interview avoir adoré l’ouvrage «Les particules élémentaires», le deuxième roman du célèbre écrivain français Michel Houellebecq. «Quand j’ai lu ce livre, ma tête a explosé», avait déclaré le comédien canadien de 57 ans. Il admire aussi le philosophe français Jean-Paul Sartre, avait-il affirmé en 2016 dans les colonnes de Madame Figaro.

Il a été abandonné par son père

Keanu Reeves a connu une enfance difficile et instable. Il a été abandonné par son père Samuel alors qu’il était âgé de 3 ans et a été élevé par sa mère Patricia. Après le divorce de ses parents, il a grandi avec trois beaux-pères différents, et a déménagé de ville de ville. Il d’abord vécu à Sydney (Australie,) puis à New York (États-Unis), avant de s’installer avec sa famille à Toronto (Canada).

Il a déjà vu un fantôme

Quand il était enfant, la star de «Matrix» s’est retrouvée face à un fantôme. C'est en tout cas ce qu'il a affirmé à plusieurs reprises. «Je devais avoir entre 6 et 7 ans. C'était dans notre nouvel appartement, à New York. (…) Tout d'un coup cette chose a commencé à s'agiter à travers la porte, une veste vide - il n'y avait pas de tête, pas de corps, pas de jambes - et puis elle a disparu», avait-il raconté sur le plateau de l'animateur Jimmy Kimmel.

Il a fondé sa propre marque de moto

Passionné par les deux-roues motorisées, Keanu Reeves, qui a survécu à plusieurs accidents, a lancé sa propre marque de moto américaine haute de gamme baptisée Arch Motorcycle Company. L’interprète de l'agent spécial du FBI Johnny Utah dans «Point Break» a fondé cette société en 2011 avec l'aide de l'ingénieur Gard Hollinger.