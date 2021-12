Le comédien Pierre Cassignard est décédé, le monde du spectacle lui rend hommage

Molière du meilleur comédien en 1997, l’acteur Pierre Cassignard est décédé à l'âge de 56 ans.

Disparu au lendemain de son anniversaire, son décès laisse un vide dans le monde du spectacle vivant. Formé au conservatoire, il avait marqué les planches dans « Les jumeaux vénitiens » et décroché, à la fin des années 1990, une statuette à l’effigie de Jean-Baptiste Poquelin pour son double rôle. En 2005, sa performance dans «La Locandiera» de Carlo Goldoni, lui vaut, à nouveau, une nomination.

Naviguant entre grands classiques et textes contemporains, il a notamment été à l’affiche de « Good Canary », sous la houlette de John Malkovich en 2008, « Madame sans gêne », dirigé par Alain Sachs, « Folle Amanda » avec Michèle Bernier et Arielle Dombasle en 2017 ou encore « Un grand cri d’amour » de Josiane Balasko, en 2019.

Une carrière de comédien qui l’a conduit aussi à tourner pour le cinéma dans « Les Poupées russes » de Cédric Klapisch (2005), « Un homme et son chien » de Francis Huster (2009), « La Conquête » de Xavier Durringer (2011) ou encore « L'Étudiante et Monsieur Henri » d'Ivan Calbérac (2015). Plus récemment, Charlotte de Turckheim l’avait dirigé dans « Mince alors 2 ! », en salle la semaine prochaine.

Un artiste unaniment salué

Sa disparition a créé une vive émotion. Nombreux sont les artistes à lui rendre hommage, saluant unanimement l’acteur et l’homme. En tête, Michèle Bernier qui a annoncé sa disparition sur les réseaux sociaux hier, lundi 20 décembre. « Salut mon Pierrot d’amour… Tu me manques déjà tellement» a ainsi partagé la comédienne.

Salut mon Pierrot d’amour… tu me manques déjà tellement… pic.twitter.com/BwdpANm82w — Michèle Bernier (@Bernier_Michele) December 20, 2021

Très touchée également, Sandrine Kiberlain s’est, de son côté, remémorée ses débuts au côté de Pierre Cassignard : « Nous avons débuté ensemble, tellement ri, pleuré, couru les cafés du conservatoire … Parmi mes plus belles années… C’est trop dur de te perdre ». Une disparition qui laisse le metteur en scène Nicolas Briançon sans voix. « Je ne sais pas quoi dire… des sanglots… et une émotion immense en pensant à ces dernières années! Ton courage ( encore une fois!) à ta drôlerie dans ce désastre… On ne t’oubliera pas! Jamais! » a-t-il conclu.