Noël 2021 : les meilleurs coffrets vidéo à mettre au pied du sapin

Plus que quelques jours avant Noël. Comme cadeau de dernière minute, autant miser sur un beau coffret vidéo, une intégrale ou une édition en série limitée, des valeurs sûres pour séduire au pied du sapin.

COFFRET STANLEY KUBRICK

Huit films majeurs de l'histoire du cinéma. De «Lolita» à «Eyes wide Shut» en passant par «2001, l'Odyssée de l'espace», l'œuvre de Stanley Kubrick a marqué toutes les époques et des générations de cinéphiles. Elle se trouve ici réunie (partiellement, car les plus anciens films de Kubrick ne sont pas inclus) dans un écrin magnifique, qui est aussi un très bel objet de collection.

Coffret Kubrick, éd. Warner, 79,99 €

Edition limitée «The game»

1.997 exemplaires, et pas un de plus. Cette édition limitée du film culte de David Fincher sorti en 1997 est splendide. Elle comprend le film dans sa version remasterisée 2K, supervisée et approuvée par le réalisateur et par Harris Savides, le directeur de la photographie. On y trouve également un livre de 56 pages, incluant notamment le dossier de presse de l'époque.

Edition limitée «The Game», éd. L'atelier d'images, 49,99 €

Coffret Arnold Schwarzenegger

De la SF de très haute volée. «Total Recall», de Paul Verhoeven (1990), et «Terminator 2», de James Cameron (1991), sont réunis dans ce coffret Ultra HD extrêmement alléchant, qui mêle images d'exception et scénario solide, avec le chêne autrichien au sommet de sa forme.

Coffret Arnold Schwarzenegger, éd. Studiocanal, 29,99 €

Coffret John Hughes

En huit films, John Hugues a révolutionné la comédie adolescente, dans les années 1980. Ce coffret Blu-Ray propose une sélection de cinq longs-métrages du réalisateur, dont le très connu «La folle journée de Ferris Bueller» et les plus confidentiels «Un ticket pour deux» (VOST uniquement) ou encore «Rose bonbon». Une belle façon de faire connaissance avec ce précurseur à l'humour dévastateur et fin observateur de son époque.

Collection 5 films de John Hugues, éd. Paramount, exclusivité Fnac, 49,99 €

Collection Bertrand Tavernier

Une belle collection dédiée au maître Bertrand Tavernier, décédé cette année. Petite précision, il ne s'agit pas d'une intégrale, mais d'une sélection de 18 films, accompagnés d'un beau livret de 76 pages. Y figurent notamment des classiques comme «Le juge et l'assassin» ou «L'horloger de Saint-Paul».

Coffret Bertrand Tavernier, 18 films au total, éd. Studiocanal, 149,90 €

«Scream» édition 25e anniversaire

Pour célébrer son 25e anniversaire, et alors que le nouveau volet arrivera en salles le 12 janvier, Scream débarque pour la première fois en édition 4K. Les bonus des précédentes éditions sont conservés, auquels viennent s'ajouter des séquences d'archives inédites, de nouvelles interviews des stars de la saga, ainsi que du scénariste Kevin Williamson.

«Scream» édition 25e anniversaire, éd. Paramount, 16,90 €

Coffret Jim Sheridan

Entre le réalisateur Jim Sheridan et l'acteur Daniel Day-Lewis, la collaboration a été fructueuse. Voici deux de leurs films en commun réunis dans une très belle édition Blu-ray : «The Boxer» et «Au nom du père». Tous deux ont comme fil conducteur le conflit nord-irlandais et la souffrance des peuples. Le réalisateur a d'ailleurs participé activement à la sortie de ce coffret puisque deux entretiens exclusifs avec lui ont été intégrés.

Coffret «The Boxer» et «Au nom du père» de Jim Sheridan, éd. L'atelier d'images, 19,99€, exclusivité Fnac

Edition limitée de «L'échine du diable»

Avant d'être un coffret, c'est un magnifique objet. Il contient à la fois le fim «L'échine du diable», chef d'œuvre de Guillermo de Toro dans une toute nouvelle remasterisation 2K, agrémentée de nombreux bonus, ainsi qu'un livre de 200 pages incluant plus de 70 photos et des archives rares sur la production. Une très belle édition, limitée à 3.000 exemplaires.

«L'échine du diable», de Guillermo del Toro, éd. Carlotta, 50 €

Coffret Jean-Paul Belmondo

Trois mois après le décès de l'acteur, et si on révisait ses classiques ? Ce coffret de DVD contient les plus grands Belmondo, tels «Le professionnel», «Flic ou voyou» ou «Le Magnifique». Au total, 15 longs-métrages sont réunis, qui permettent de dévoiler toute la palette d'une immense star à la française.

Coffret L'essentiel Jean-Paul Belmondo, éd. Studiocanal, 19,99 €

Intégrale Harry Potter

Vingt ans après la sortie du premier film, la passion autour de la saga Harry Potter ne se dément pas et continue à séduire de nouvelles générations. Ce coffret Bus splendide comprend l'intégrale des 8 films en 4K Ultra HD, ainsi que de très nombreux bonus que l'on peut tous ranger dans une très belle réplique du Poudlard Express.

Intégrale Harry Potter, coffret Bus, éd. Warner, 249 €

Coffret Zack Snyder

Une friandise. Voici réunis dans un coffret Blu-Ray les trois films DC réalisés par Zack Snyder, à savoir «Man of steel» (2013), «Batman v superman» (2016) et le fameux «Zack Snyder's Justice League» (2021). Ce dernier constitue la version Director's Cut du film, dont la production a été plus que chaotique. Bien meilleure que la version sortie au ciné, la Snyder's cut est plus sombre, plus violente et aussi beaucoup plus longue (242 minutes).

Coffret DC Zack Snyder, éd. Warner, 69,99 €

Coffret Laurent Garnier

Laurent Garnier vous invite en voyage, avec ce coffret de 4 disques revenant sur les trente ans de carrière du DJ français devenu icône de la techno. A l'intérieur, on trouve notamment un film, le DVD du concert «It's just Musik», ainsi que le CD tiré de la BO du film accompagné d'un livret exclusif de 80 pages.

Coffret Laurent Garnier Off the record, éd. Warner, 49,99 €

Intégrale Monty Python Flying Circus

Quatre saisons, 45 épisodes et 5 heures de bonus. Ce coffret est un must, permettant d'apprécier à sa juste valeur le talent créatif des six Britanniques les plus dingues de l'Histoire récente. Diffusé sur la BBC entre 1969 et 1974, avant que la bande ne se lance dans l'aventure du long-métrage, le show «Monty Python's Flying circus» a inspiré plusieurs générations d'humoristes, sans jamais être égalé.

Intégrale Monty Python Flying Circus, éd. Rimini, 79,99 €

Coffret Tim Burton

Tim Burton, c'est tout un univers à découvrir. Si l'intégrale du réalisateur est aussi disponible (18 films), cette sélection de huit longs-métrages constitue un hors d'œuvre appétissant. Certes, il manque quelques pépites, mais on y trouve ses deux «Batman», «Beetlejuice», ou encore «Pee Wee's Big Adventure», ce qui constitue une belle porte d'entrée, à un tarif accessible.

Coffret 9 films Tim Burton, éd. Warner, 59,99 €

COFFRET KARATÉ KID

Plaisir coupable ou passion assumée ? La trilogie originelle de «Karaté Kid» est désormais disponible dans un très beau coffret Ultra HD, et il est difficile de résister. Alors que la série dérivée «Cobra Kai» cartonne désormais sur Netflix, avec une saison 4 en approche, les aventures de Daniel-San et de Maître Miyagi, sorties en salles de 1984 à 1989 sont toujours une friandise sucrée, inégale (surtout le troisième épisode) mais succulente.

Coffret Karate Kid, éd. Sony, édition spéciale Fnac, 44,99 €

Coffret Spider-man

Pris dans une très grande toile. Depuis 2002, l'homme araignée s'est illustré neuf fois au cinéma. Et si ses aventures ne sont pas simples à suivre, notamment à cause de ses multiples interprètes différents, ce coffret permet d'y voir plus clair.

Il contient les trois épisodes avec Tobey Maguire, les deux avec Andrew Garfield, ainsi que les deux avec Tom Holland (le troisième vient de débarquer en salles). Petit bonus, et non des moindres, l'animé New Generation est présent, un film qui a fait hurler de plaisir les fans en 2018.

Coffret Spiderman 8 films, éd. Sony, 59,99 €