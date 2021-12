Ralph Beaubrun : «la musique, un univers dans lequel j’ai toujours vécu»

Ralph Beaubrun a récemment sorti son deuxième EP «Vox». L’occasion de rencontrer un chanteur unique qui devrait faire parler de lui en 2022.

Attention, personnage hors normes. Chanteur, chorégraphe, danseur professionnel et acteur, Ralph Beaubrun est un «touche à tout» qui réussit tout ce qu’il entreprend.

Comment vous est venue l’idée de vous lancer dans la chanson ?

Ça a commencé avec le confinement (mars 2020). J’ai eu comme un déclic. Ça me trottait dans la tête mais je n’ai jamais vraiment pris le temps de me lancer. Il faut dire que j’avais trop peu de temps avec les cours de danse et d’autres projets. Puis, finalement, ce confinement m’a bien aidé. Comme beaucoup qui ont décidé de faire quelque chose à ce moment, j’ai aussi saisi ma chance.

C’est un autre exercice que ce que vous aviez l’habitude de faire…

J’ai toujours eu des idées en tête. Même si je ne chantais pas, j’ai toujours vécu dans l’univers musical et j’avais déjà des textes, des mélodies et des prod’ en tête. D’ailleurs, c’est toujours le cas. Dans ma tête, les idées s’enchaînent.

«Vox» est votre deuxième EP en seulement six mois («Nuances» est sorti en mai). Comment faites-vous ?

Comme expliqué, j’ai déjà plein de chansons de côté. J’aime créer. C’est un plaisir. Et un EP ne contient pas autant de titres qu’un album.

Quelle est la différence avec le premier EP ?

Les styles sont un peu différents. Dans le deuxième, c’est plus vocal, il y a un peu plus d’anglais. Mon premier EP était très dansant. Là, j’ai voulu montrer mes capacités vocales.

On ne pose pas la question aux artistes, mais êtes-vous satisfait de votre EP ?

Complètement. Même si maintenant, je pense déjà au prochain et à faire encore mieux. Les retours sont vraiment bien, et c’est aussi ce qui compte pour un artiste.

Quels sont vos objectifs pour 2022 ?

J’espère faire une tournée. Ça reste la priorité. Et c’est là qu’on est aussi jugé. J’ai envie de défendre mes titres sur scène. Je pense avoir suffisamment de matière pour me lancer dans le live. A moi d’envoyer mon dossier à des salles de spectacles en espérant des suites positives.