Le film français Titane écarté de la sélection des Oscars 2022

La France ne briguera pas de statuette dorée l'an prochain à Hollywood. Son candidat, le film Titane, n'a pas passé l'étape des présélections, a annoncé mardi l'Académie des Oscars.

Ce film de genre, violent et mêlant hybridation femme/machine, sexualité avec des voitures et quête de paternité, était peut-être trop audacieux pour les votants, relève l’AFP.

Dans la liste des 15 films encore en lice pour le prix du meilleur film étranger - films choisis parmi 92 et dont le nombre sera à terme réduit à 5 - figurent encore notamment le film italien de Paolo Sorrentino «La Main de Dieu» et le film japonais de Ryusuke Hamaguchi «Drive My Car», adapté d'une nouvelle de Haruki Murakami.

Le cinéaste iranien Asghar Farhadi, déjà lauréat de l'Oscar du film étranger pour «Une Séparation» et «Le Client», est quant à lui encore en course avec le long-métrage «Un héros».

La liste des 15 pays toujours en pré-séléction pour l'Oscar du meilleur film étranger 2022

Autriche, «Great Freedom»



Belgique, «Playground»



Bhoutan, «Lunana : A Yak in the Classroom»



Danemark, «Flee»



Finlande, «Compartment No. 6»



Allemagne, «I’m Your Man»



Islande, «Lamb»



Iran, «A Hero»



Italie, «La Main de Dieu»



Japon, «Drive My Car»



Kosovo, «Hive»



Mexico, «Prayers for the Stolen»



Norvège, «The Worst Person in the World»



Panama, «Plaza Catedral»



Espagne, «The Good Boss»