Noël 2021 : 5 livres pour sensibiliser les enfants à l'écologie

Il n'y a pas d'âge pour parler d'environnement et de préservation de la planète. Et face à une offre toujours plus importante sur le sujet, il n'est pas facile de s'y retrouver. Voici les cinq coups de coeur de la rédaction de CNEWS à glisser au pied du sapin.

Un puits de science

Un album magnifique avec des textes simples et de très belles illustrations qui vous plonge dans l'histoire de la Terre et retrace l'évolution du climat sur plus de 4,5 milliards d'années.

Sans angoisser les enfants, ce livre vous explique les causes et les conséquences du réchauffement climatique, telles que l'épuisement des ressources naturelles, les gaz à effet de serre, la fonte des glaces...

Ce qui nous a plu : l'atout réel de cet ouvrage, ce sont les solutions qu'apportent les deux auteurs, tous deux journalistes scientifiques, pour limiter les dégâts et que l'on peut mettre en place à notre niveau.

«L'incroyable histoire du climat», de Catherine Barr, Steve Williams et Amy Husband, éd. Nathan, 12,90 euros.

Les abeilles, clés de l'humanité

«Si les abeilles disparaissaient de la surface du globe, l’homme n’aurait plus que quatre années à vivre ». Bien que cette phrase n'a jamais été prononcée par Albert Einstein, son message n'est pas moins important. Les abeilles sont un maillon essentiel de la biodiversité, qu'il est aujourd'hui essentiel de préserver.

Ce livre documentaire, issu du podcast Animalia (à retrouver sur Spotify), porte la voix d'une petite Abeille Amanda qui invite les plus jeunes à découvrir les défis rencontrés par cette espèce menacée.

Ce qui nous a plu : nous avions déjà été envouté par la voix d'Isabelle Adjani lors de l'écoute du podcast, mais ce petit livre à glisser sous le sapin vient parfaitement compléter l'histoire.

«Amanda l'Abeille» de Josh Vardey et Aki, éd. Actes Sud Junior, 12,90 euros.

Vous êtes des animaux comme nous

Restons dans la même maison d'édition Actes Sud, avec «Vous êtes des animaux comme nous» de Cyril Dion et illustré par Sébastien Mourrain. Dans ce magnifique album jeunesse, les animaux prennent tour à tour la parole. Telle une fable, ils alertent sur l'urgence climatique actuelle.

Depuis sa balançoire, une petite fille entend les cris alarmants d’un merle noir, lui racontant comment les humains ont provoqué le réchauffement climatique. Exploitation démesurée du pétrole, menaces de l’industrialisation, prolifération du plastique, ravages de l’insecticide DDT : tous ces lourds sujets y sont traités.

Ce qui nous a plu : par de très belles notes poétiques, Cyril Dion, réalisateur du documentaire «Animal» actuellement au cinéma, éveille les plus jeunes sur la nécessité de prendre conscience de l'urgence écologique, mais sans les effrayer.

«Vous êtes des animaux, comme nous» de Cyril Dion et Sébastien Mourrain, éd. Actes Sud Junior, 40 pages, 14,90 euros.

Parcours de jeunes militants

Des parcours inspirants. Cette très jolie collection BAM! dresse le portrait de 40 militants écologistes détaillant leurs combats, leurs actions, leurs réussites... car a plupart d'entre eux sont inconnus du grand public.

Et ce livre est également la preuve que le combat écologique est bien plus ancien qu'on le pense. Car depuis la révolution industrielle, écrivains, philosophes, géographes ou encore scientifiques ont alerté sur la nécessité de protéger l'environnement et de lutter contre le réchauffement de la planète.

Ce qui nous a plu : cette anthologie permet de replacer dans une perspective historique l'intérêt porté à l'écologique depuis plus d'un siècle. Un petit livre à avoir dans sa bibliothèque.

Ecologie, 40 militants engagés pour la planète, de Elisabeth Combres et illustré par Véronique Joffre, éd. Galliamard Jeunesse, 9,90 euros.

Plongez dans les profondeurs

Surprenant et inspirant. Ce livre d'Eric Mathivet et Marlène Normand est une très belle découverte car il remet en question la théorie de Darwin selon laquelle les espèces pour leur survie sont en perpétuelle compétition. Or ce magnifique ouvrage nous apprend comment les animaux et les végétaux s'entraident pour survivre.

Ce qui nous a plu: cette très belle leçon de vie nous amène, nous les hommes, à repenser également notre façon d'être. Un livre à glisser entre les mains de vos enfants dès 8 ans.

«Héroïques - Animaux, végétaux, humains ils nous invitent à repenser notre façon de vivre», d'Eric Mathivet et Marlène Normand, éd. Nathan, 18,90 euros.