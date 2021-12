Rétrospective 2021 : quelles sont les personnalités qui nous ont quittés cette année ?

Comédiens, musiciens, écrivains, couturiers, réalisateurs... L'année 2021 a été marquée par la disparition de nombreuses célébrités du monde de la culture et des arts. Certaines ont été emportées par le Covid-19. Retour en images sur ces grandes figures décédées.

JEAN-PAUL BELMONDO, 88 ans

© Valéry HACHE / AFP

Surnommé «Bébel», l’acteur au charisme exceptionnel a tourné dans 80 films et laisse derrière lui des rôles inoubliables. De «Pierrot le Fou» à «L’As des as», ce monstre sacré du cinéma français a connu les sommets du box-office durant 50 ans de carrière. Cette vedette populaire avait obtenu un César en 1988 pour «Itinéraire d’un enfant gâté» de Claude Lelouch, ainsi qu’un César d’honneur en 2017. Il est mort le 6 septembre.

CHARLIE WATTS, 80 ans

© Carsten REHDER / DPA / AFP

Batteur des Rolling Stones, il était l’imperturbable métronome de ce groupe légendaire qu’il avait intégré en 1963. Musicien modeste et élégant, c’était un autodidacte qui avait appris à jouer à l’oreille en regardant les batteurs dans les clubs de jazz londoniens. Parallèlement à sa carrière au sein des Rolling Stones, ce fan de jazz a laissé libre cours à sa passion pour ce style musical, en enregistrant plusieurs disques sous son nom. Il s’est éteint le 24 août.

PATRICK DUPOND, 61 ans

© Bertrand GUAY / AFP

Ex-danseur étoile de l’Opéra de Paris et star française de la danse, il était connu du grand public au-delà du cercle des amateurs de ballet. Danseur surdoué et fantasque, il a été nommé à 21 ans étoile à l’Opéra de Paris. Succédant à Rudolf Noureev, il a dirigé le ballet de l’Opéra de Paris de 1990 à 1995. Victime d’un grave accident de voiture en 2000, les médecins lui annoncèrent qu’il ne pourrait plus danser. Le grand public l’a redécouvert en 2018 et 2019 comme membre du jury de l’émission télévisée «Danse avec les stars». Il est mort d’un cancer, le 5 mars.

JEAN-PIERRE BACRI, 69 ans

© Yohan BONNET / AFP

Figure du théâtre et du cinéma français, il était apprécié du public pour ses rôles d’anti-héros râleurs et désabusés mais profondément humains. Le travail de ce talentueux comédien, scénariste et dramaturge a été salué à de très nombreuses reprises. Il a été récompensé cinq fois aux César, où il a reçu quatre fois le trophée du meilleur scénario avec Agnès Jaoui pour «Smoking/No Smoking», «Un air de famille», «On connaît la chanson» et «Le goût des autres», et une fois celui du meilleur acteur dans un second rôle pour «On connaît la chanson». Il s’est également vu décerner le Molière de l’auteur en 1992 avec Agnès Jaoui pour «Cuisines et dépendances» et a obtenu celui de meilleur comédien en 2017 pour son rôle dans «Les femmes savantes». Il est décédé d’un cancer, le 18 janvier.

RICHARD DONNER, 91 ans

© Valerie MACON / AFP

Réalisateur prolifique, il est à l’origine de nombreux chefs-d’œuvre du cinéma américain. Il a connu son premier succès en 1976 avec «La Malédiction», puis a signé le premier film «Superman» en 1978 avec Christopher Reeves. Dans les années 1980, suivront «Les Goonies», un classique du film d’aventures pour enfants, puis la tétralogie «L’Arme fatale». En parallèle du cinéma, il a réalisé des épisodes importants pour des séries télévisées comme «Max la Menace», «Perry Mason» ou «La quatrième dimension». Il nous a quittés le 5 juillet.

JACOB DESVARIEUX, 65 ans

© Bertrand LANGLOIS / AFP

Membre fondateur et leader de Kassav’, ce chanteur et guitariste guadeloupéen est considéré comme le père du Zouk. Monument aux Antilles, star en métropole, la formation artistique antillaise dirigée par Jacob Desvarieux a connu un succès planétaire dans les années 1980 en portant haut les couleurs de ce nouveau style musical, fruit d’un mélange de musiques locales. De santé fragile depuis une greffe rénale, il avait été hospitalisé en juillet après avoir été contaminé par le coronavirus. Il est mort des suites du Covid-19, le 30 juillet.

ANNE RICE, 80 ans

© Joe SCARNICI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Célèbre romancière américaine, elle est l’autrice d’une œuvre importante de romans fantastiques et de vampires dont le fameux «Entretien avec un vampire», publié en 1976, qui renouvela le genre. Couronné de succès, cet ouvrage fut adapté en 1994 sur son propre scénario au cinéma par Neil Jordan avec Tom Cruise, Brad Pitt et Antonio Banderas. Naîtront par la suite, à intervalles réguliers, plusieurs livres plébiscités par les amateurs de surnaturel : «Les Chroniques des vampires». Cette écrivaine aux plus de 100 millions de livres vendus a connu aussi la réussite avec «La saga des sorcières», une autre de ses séries littéraires dont l’adaptation télévisée doit être diffusée en 2022. Elle a été emportée des suites d’un accident vasculaire cérébral, le 11 décembre.

JEAN-CLAUDE CARRIèRE, 89 ans

© Patrick KOVARIK / AFP

Ecrivain, metteur en scène et scénariste français, il a collaboré avec les plus grands réalisateurs tels que Luis Bunuel, Jacques Deray ou Milos Forman. Signant plus d’une soixantaine de scénarios, il est au générique de films majeurs comme «Journal d’une femme de chambre», «Belle de jour», «Le Tambour» ou bien encore «Danton». En 1983, il est récompensé du César du meilleur scénario pour «Le retour de Martin Guerre». En 2014, il a reçu un oscar d’honneur pour son œuvre de scénariste. Cet insatiable curieux passionné de religions, de mythologie ou d'astrophysique est l’auteur de plus de 80 ouvrages dont des récits, des fictions, des essais, des traductions ou des entretiens. Il a été en outre acteur, dramaturge et parolier pour Juliette Gréco, Brigitte Bardot et Jeanne Moreau. Il est mort dans son sommeil, le 8 février.

PHIL SPECTOR, 81 ans

© AFP

Légendaire producteur de musique américain, il a révolutionné la musique pop dans les années 1960, grâce à l’invention d’un effet musical baptisé «Wall of Sound» (Mur du son). Compositeur de génie et faiseur de tubes, ce magicien du son a travaillé avec les Beatles sur l’album «Let it Be», sorti en 1970, puis par la suite sur les premiers albums en solo de John Lennon et George Harrison. Il a aussi collaboré avec les Ramones, Ike & Tina Turner ou bien encore Leonard Cohen. Mais le début des années 1980 a marqué son chant du cygne. Rattrapé par des troubles psychologiques chroniques, «le sorcier des consoles» qui a perdu de son aura, a vu sa carrière musicale subir un coup d’arrêt brutal. Il est décédé le 16 janvier en prison où il purgeait une peine pour le meurtre de l’actrice Lana Clarkson commis en 2003.

HELEN McCRORY, 52 ans

© Justin TALLIS / AFP

Actrice britannique, elle était apparue pour la première fois au cinéma dans un petit rôle dans «Entretien avec un vampire». Par la suite, elle a incarné Narcissa Malfoy dans les derniers films de la saga «Harry Potter», et a joué également dans le James Bond «Skyfall». Pour la télévision, cette comédienne talentueuse a notamment tenu le rôle de Polly, la matriarche du clan Shelby dans la série à succès «Peaky Blinders». En 2007, elle s’était mariée au célèbre comédien britannique Damian Lewis, vu dans les séries «Band of Brothers» et «Homeland», avec qui elle a eu deux enfants. Elle a été emportée par un cancer, le 16 avril.

PATRICK JUVET, 70 ans

© AFP

Chanteur suisse, il est devenu célèbre dans les années 1970 avec ses immenses tubes disco «Où sont les femmes ?» et «I love America». Ce succès brutal et cette gloire soudaine lui ont été fatal. Sombrant peu à peu dans l’alcool et la drogue, il a vécu dans les années 1990 une véritable traversée du désert. A partir des années 2000, la tournée «Age tendre et tête de bois» lui a permis de retrouver la lumière des projecteurs et de partager l’affiche avec des artistes comme Dave, Sheila ou Michèle Torr. Il a été emporté par un arrêt cardiaque, le 1er avril.

BERTRAND TAVERNIER, 79 ans

© François LO PRESTI / AFP

Réalisateur phare et cinéaste érudit et engagé, il a exploré tous les genres du 7e art. L’œuvre éclectique et féconde de cette figure majeure du cinéma français a été largement récompensée : prix Louis-Delluc en 1974 pour «L’horloger de Saint-Paul», nomination aux Oscars en 1983 pour «Coup de torchon», prix de la mise en scène au festival de Cannes avec «Un dimanche à la campagne» en 1984, BAFTA du meilleur film étranger pour «La vie et rien d’autre», Ours d’or à Berlin en 1995 pour «L’appât», Lion d’Or en 2015 à Venise pour l’ensemble de sa carrière. Cet amoureux du 7e art et passionné de cinéma américain, s’était lancé dans la préservation et la transmission des films, notamment en signant, en 2016, le film documentaire «Voyage à travers le cinéma français». Il est mort le 25 mars.

LEE PERRY, 85 ans

© Karl WALTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Artiste et producteur de génie, ce Jamaïcain était l’une des figures les plus importantes de la musique de la fin du XXe siècle. Surnommé «The Upsetter» (L’emmerdeur) ou le «Salvador Dali du dub», ce personnage excentrique et un peu perché était considéré comme le sorcier du reggae qui a révolutionné ce genre musical. Véritable sculpteur de son jamaïcain, il a permis au reggae de conquérir le monde notamment en produisant au Black Ark, son mythique studio, un certain Bob Marley, mais aussi tous les artistes clés de l’histoire de la musique jamaïcaine. Légende de l’enregistrement et du mixage, ce chanteur au look atypique a collaboré avec de grands noms de la musique comme The Clash, The Beastie Boys ou Moby. Il a disparu le 29 août .

JEAN GRATON, 97 ans

© Herwig VERGULT / BELGA / AFP

Dessinateur français, ce Nantais d’origine s’est installé à Bruxelles en 1947 et a créé le plus célèbre héros de course automobile de bande dessinée, Michel Vaillant, dans le journal Tintin en 1957. Cette figure de la BD franco-belge a vendu plus de 20 millions d’exemplaires des 70 albums des aventures du pilote automobile, série traduite dans une douzaine de langues. Cette bande dessinée est à l’origine de la vocation de nombreux pilotes de course comme Alain Prost et a inspiré deux séries télévisées et un film de cinéma. Prenant sa retraite en 2004, il a confié à son fils, Philippe, le soin de perpétuer les aventures de Michel Vaillant. Il nous a quittés le 21 janvier.

MIKIS THEODORAKIS, 96 ans

© Aris MESSINIS / AFP

Grand compositeur grec, il était devenu célèbre en composant la musique du film «Zorba le Grec», sorti en 1954. Il a contribué ainsi à populariser la musique grecque à travers le monde entier. Il a également composé des bandes originales de films comme «Z» ou «Serpico». Ancien résistant et opposant à la dictature des colonels, il était le symbole de la résistance en Grèce à travers les époques. Au moment de la crise financière qui a frappé son pays, il n’a pas hésité à manifester contre les mesures d’austérité imposées par les différents créanciers de la Grèce. Il s’est éteint le 2 septembre.

JEAN-YVES LAFESSE, 64 ans

© EUROPE 1 / AFP

Humoriste français, il était réputé pour ses canulars téléphoniques et ses gags en caméra cachée. De son vrai nom Jean-Yves Lambert, ce provocateur au cœur tendre avait fait ses débuts à la radio dans les années 1980, avant d’être repéré par les chaînes de télévision. Diffusés sur Canal+, ses micros-trottoirs improbables où il était déguisé en faux journaliste lui ont apporté le succès et la reconnaissance du public. Dans les années 1990, sur la chaîne cryptée, il a été l’un des trublions de l’émission culte «Nulle part ailleurs». En parallèle à la télévision, il s’est produit régulièrement sur scène et a fait quelques apparitions au cinéma. Il est mort de la maladie de Charcot, le 23 juillet.

DMX, 50 ans

© Streeter LECKA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Rappeur américain, il était l'une des grandes figures du hip-hop de la fin des années 1990 et du début des années 2000 avec des tubes comme «X gon'Give It To Ya», «Ruff Ryders' Anthem» ou «Party Up». Au cours de sa jeunesse, il se consacra au rap et mit son énergie à parfaire son art en se faisant un nom sur la scène underground new-yorkaise, malgré plusieurs séjours en prison. DMX, de son vrai nom Earl Simmons, totalisait 8 albums à son actif, dans lesquels cette vedette torturée du hip-hop n’hésitait pas à exposer ses démons intérieurs et son côté sombre. Connu pour ses problèmes de drogue, il avait fait une cure de désintoxication en 2019. Chroniqueur de la violence urbaine au rap féroce, ce brillant artiste connaissait régulièrement des problèmes avec la justice. Hospitalisé à la suite d’un infarctus, il est décédé le 9 avril.

CHRISTIAN BOLTANSKI, 76 ans

© Joel SAGET / AFP

Artiste contemporain français, il a laissé une œuvre marquée par l’absence, la disparition et l’angoisse face à la mort. Marqué dans son enfance par la Shoah, ce plasticien et photographe autodidacte se considérait comme un artisan de la mémoire, élaborant ses œuvres en mêlant objets hétéroclites, vidéos, photographies et installations. Parmi ses créations artistiques emblématiques, on peut citer «L’album de la famille D 1939-1964» en 1971, «Les archives de C.B. 1965-1988» en 1989, «Œuvre ultime» en 2009, «Personnes» en 2010 et «Chances» en 2011. Il fut l’époux de l’artiste et plasticienne Annette Messager. Il est mort le 14 juillet.

MARTHE MERCADIER, 92 ans

© Pierre VERDY / AFP

Comédienne française, elle était la reine du théâtre de boulevard mais était aussi connue pour ses rôles au cinéma et à la télévision. Elle fut aussi chanteuse et danseuse de cabaret. Jouant au théâtre dans près d’une cinquantaine de pièces, elle a partagé la scène avec Bruno Crémer, Michel Galabru ou Louis de Funès. Elle a joué du Georges Feydeau, du François Dorin, du Marcel Aymé et a connu le succès dans des pièces telles que «Treize à table» en 1984 ou «Le squat» en 2000. Malgré une carrière cinématographique riche d’une quarantaine de films, elle a trouvé sa popularité grâce à la télévision, notamment avec à la série à succès de la fin des années 1960 «Les Saintes chéries». En 2002, elle mit fin à sa carrière au cinéma et en 2012 à la télévision et au théâtre. Atteinte de la maladie d’Alzheimer, elle a vécu une fin de vie difficile. Elle est morte le 15 septembre.

ALBER ELBAZ, 59 ans

© Jamie McCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Couturier israélo-américain, il a marqué le monde de la mode par ses petites robes de cocktail, le plus souvent noires, prisées des actrices américaines comme Natalie Portman. Ce créateur de mode à la silhouette ronde et à l'éternel nœud papillon a dirigé la maison Lanvin pendant 14 ans en lui redonnant succès et notoriété, avant d'en être brutalement évincé en 2015. Chez Lanvin, il a pu affirmer son style et sa vision de la mode pour les femmes, une mode fonctionnelle qui accompagne leurs corps et les mets en valeur. Fin 2019, il a lancé sa propre griffe «AZ Factory» en s’associant avec Richemont, le groupe de luxe suisse. Il est décédé des suites du Covid-19, le 24 avril.

CHICK COREA, 79 ans

© Robyn BECK / AFP

Légende du jazz fusion, il était, avec Herbie Hancock et Keith Jarrett, l’un des pianistes les plus influents du XXe siècle. Ses morceaux comme «Spain», «500 Miles High» ou «La Fiesta» sont devenus des standards. Pionner du jazz fusion, il a participé à l’aventure électrique de Miles Davis, aux claviers sur «Bitches Brew», album révolutionnaire sorti en 1970. Mêlant diverses influences comme le rock, le funk ou le rhythm and blues, le jazz fusion était né. Il a poursuivi ses aventures musicales en fondant en 1971, son propre groupe, Return To Forever, en compagnie du bassiste Stanley Clarke. Enchaînant albums et concerts, il a récolté pas moins de 23 Grammy Awards, les récompenses de l’industrie musicale américaine. Souffrant d'une forme rare de cancer, son décès est survenu le 9 février.

JEAN-FRANçois STéVENIN, 77 ans

© Jacques DEMARTHON / AFP

Acteur et réalisateur français, il a commencé sa carrière cinématographique chez Rivette et Truffaut avant de devenir un second rôle prisé du cinéma hexagonal puis un réalisateur culte en seulement trois films : «Passe montagne», «Double messieurs» et «Mischka». Il a reçu d’ailleurs en 2018, le prix Jean Vigo d’honneur, en récompense de son travail de cinéaste. Il est mort le 27 juillet.

DUSTY HILL, 72 ans

© François NASCIMBENI / AFP

Bassiste de ZZ Top, il était l’un des principaux membres du trio de blues rock texan, reconnaissable comme le chanteur du groupe à sa longue barbe blonde, ses lunettes de soleil et son chapeau. Il était présent depuis les débuts de ZZ Top en 1970 aux côtés du batteur Franck Beard et du guitariste et chanteur Billy Gibbons. Le groupe a connu la notoriété dès les années 1970 avec le célèbre titre «La Grange» tiré de l’album «Tres Hombres», puis le succès commercial en 1983 avec l’album «Eliminator» sur lequel se trouvent les tubes «Gimme All Your Lovin», «Sharp Dressed Man» et «Legs». Il a disparu le 28 juillet.

VIRGIL ABLOH, 41 ans

© Philippe LOPEZ / AFP

Créateur américain, il était devenu le premier grand designer noir reconnu dans le monde de la mode. Ce fils d’immigrés ghanéens affichait un profil atypique de brillant touche-à-tout. DJ, diplômé en génie civil et en architecture, ex-conseiller artistique de Kanye West, il avait créé dès 2012 son premier label, Pyrex Vision, suivi un an plus tard d’Off White, une marque de streetwear de luxe qui fut très vite repérée par LVMH, le géant du luxe. Puis il avait décroché en 2018 le poste très envié de styliste et directeur artistique des collections homme de la maison Louis Vuitton. Engagé pour l’affirmation des cultures afro-américaines, ce roi du streetwear de luxe voyait ses créations remporter un vif succès auprès des jeunes. Depuis plusieurs années, il souffrait d’une forme agressive et rare de cancer. Son décès est survenu le 28 novembre.

RAOUL CAUVIN, 82 ans

© Vincent HOPER / DUPUIS

Scénariste belge, il était l’auteur de la bande dessinée à succès «Les Tuniques Bleues» créée en 1968. Il devait en grande partie sa notoriété à cette série mettant en scène avec humour les aventures de deux soldats américains qui combattent les Confédérés lors de la Guerre de Sécession (1861-1865). Il avait conçu le sergent Cornélius Chesterfield et le caporal Blutch avec le dessinateur Louis Salvérius, qui est décédé en 1972, laissant sa place à Willy Lambil. Ce dernier est resté le complice inséparable de Cauvin jusqu’au tome 64, ultime album signé par le scénariste, sorti en octobre 2021. Si l’on considère toutes les séries de bande dessinées auxquelles Cauvin a participé, il a vendu plus de 50 millions d’albums, selon Dupuis, son éditeur. Emporté par un cancer incurable, il a disparu le 20 août.

STEPHEN SONDHEIM, 91 ans

© Roy ROCHLIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Légende de la comédie musicale américaine, il accéda à la gloire grâce à «West Side Story» dont il fut le parolier. Cette comédie musicale fut son premier spectacle donné sur Broadway, avant qu’il ne soit adapté à l’écran en 1961. Compositeur et librettiste de génie, il a marqué l’écriture musicale de son époque avec des comédies musicales devenues légendaires comme «Sweeney Todd», «Sunday in The Park with George» ou «A Little Night Music». Ce géant de Broadway a remporté huit Grammy Awards, huit Tony Awards récompensant l’excellence au théâtre, un Oscar et un prix Pulitzer. Il s’est éteint le 26 novembre.

MELVIN VAN PEEBLES, 89 ans

© Bryan BEDDER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Ecrivain et réalisateur américain, il a été le pionnier de la «Blaxploitation» dans les années 1970 notamment avec son film «Sweet Sweetback’s Baadasssss Song» qui a inspiré les jeunes générations de cinéastes noirs comme Spike Lee ou Barry Jenkins. Sorti en 1971, ce film à petit budget, écrit, financé et joué par Melvin Van Peebles lui-même dans le rôle principal, était le récit hypersexualisé et violent d’un escroc, recherché après avoir tué deux policiers blancs racistes qui avaient passé à tabac un militant des Black Panthers. Grâce au bouche-à-oreille, ce film a rapporté 10 millions de dollars et est devenu ainsi le film indépendant le plus rentable de l’histoire à l’époque, selon le Hollywood Reporter. Il est mort le 21 septembre.

MICHEL LE BRIS, 76 ans

© François GUILLOT / AFP

Ecrivain et essayiste français, il a promu une «littérature monde» et a fondé le célèbre festival «Etonnants Voyageurs» de Saint-Malo. Il a participé en 1973 à la fondation du journal Libération aux côtés de Jean-Paul Sartre. Tour à tour journaliste, producteur, éditeur et spécialiste de Stevenson, il a écrit de nombreux ouvrages dont «La beauté du monde», roman publié en 2008 et finaliste du prix Goncourt. Sa grande œuvre a été la création du festival «Etonnants Voyageurs» en 1990, consacré à l'origine à la seule littérature puis élargi par la suite à l'image. Ce festival a connu au fil des ans un succès grandissant, attirant des centaines d'écrivains du monde entier et devenant le plus grand rassemblement de lecteurs de l'Hexagone après le Salon du livre de Paris. Il nous a quittés le 30 janvier.

SONNY CHIBA, 82 ans

© Vince BUCCI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Acteur japonais, il était une légende du cinéma d’arts martiaux. Sadao Maeda, son nom à l’état civil, a eu dans son pays, une carrière prolifique au cinéma et à la télévision. Pour les studios Toei, il a signé près de 125 performances. A l’étranger, cet expert en karaté s’était illustré dans la trilogie «The Street Fighter» dans laquelle il incarnait le personnage d’un homme de main ultra-violent. Fan du comédien nippon, Quentin Tarantino lui a donné le rôle d’Attori Hanzo dans «Kill Bill», sorti en 2003. Puis, il était apparu en 2006 dans «Fast and Furious : Tokyo Drift» de Justin Lin. Il est décédé le 19 août de complications liées au Covid-19.

MICHAEL K. WILLIAMS, 54 ans

© Rodrigo VARELA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Acteur américain, il était devenu célèbre grâce à son interprétation du personnage d’Omar Little dans la série culte «The Wire». Visage barré d’une longue cicatrice, Michael K. Williams était aussi connu pour ses rôles dans les séries comme «Boardwalk Empire», «The Night Of» ou «Lovecraft Country» ainsi que dans les films «Twelve Years a Slave» du réalisateur Steve McQueen ou «Gone Baby Gone» de Ben Affleck. Nommé cinq fois aux Emmy Awards, il n’a malheureusement pas eu la chance de se voir récompensé. Il est décédé d’une overdose «accidentelle», le 6 septembre.