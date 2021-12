Running : quels artistes écouter pour courir plus vite ?

Drake, Beyoncé, Britney Spears... Vos playlists de course à pied ont plus d’impact que vous ne le pensez. En effet, certaines musiques peuvent accélérer ou ralentir votre tempo, selon une étude menée par la marque de prêt-à-porter Pour Moi.

Si vous souhaitez accélérer, écoutez Beyoncé ! En effet, la superstar américaine arrive en haut du podium. En passant ses titres dans leurs écouteurs, les coureurs réduiraient leur temps moyen au kilomètre de 33 secondes. Si l’on ajuste cette donnée sur cinq kilomètres, les sportifs gagneraient cette fois 2 minutes et 45 secondes. Soit 23 minutes de moins sur un marathon... Rien que ça. Pour les morceaux, pas de recommandation particulière. Vous pourrez donc écouter les tubes tels que « A Ring On It » et « Run The World (Girls) », mais également les pépites moins connues.

28 secondes de moins grâce à Britney Spears

Concernant la suite du classement, Harry Styles et Britney Spears arrivent respectivement en deuxième et troisième position. Côté chrono, on recense 31 secondes de moins par kilomètre pour Harry Styles, soit 2 minutes 25 secondes sur cinq kilomètres et 21 minutes 42 secondes pour un marathon. Enfin, Britney Spears ferait gagner 28 secondes par kilomètre, soit 2 minutes 20 secondes sur cinq kilomètres, et 19 minutes 36 secondes sur la distance du marathon. Le classement ne s’arrête pas là, et recense Adele (19 sec.), Taylor Swift (17 sec.), Shawn Mendes (16 sec.), Rihanna (15 sec.), Ed Sheeran (8 sec.), Olivia Rodrigo (7 sec.), Justin Bieber (5 sec.), Kanye West et Billie Eilish (4 sec.), Lady Gaga (3 sec.), Travis Scott (2 sec.) et enfin Cardi B (1 sec.).

Drake, en tête des ralentissements

À l'inverse, certaines musiques provoqueraient un ralentissement de la course. Par exemple, le titre « Hotline Bling » de Drake vous fera potentiellement ajouter 21 secondes par kilomètre à votre chrono. Soit 1 minute et 45 secondes au total, et 14 minutes et 42 secondes supplémentaires à l'échelle d'un marathon. En cas de préparation physique, le Canadien est donc à éviter. Viennent ensuite le boys band de k-pop BTS (9 secondes en moyenne), la rappeuse Doja Cat (5 secondes, soit 3,5 minutes sur un marathon), Nicki Minaj (2 secondes) et Katy Perry (1 seconde par km, soit 42 secondes sur un marathon).