«Spider-Man : No Way home» dépasse le milliard de dollars au box-office, une première pour un film de l'ère Covid

Sorti le 15 décembre dernier en salles, «Spider-Man : No Way Home» de Jon Watts est devenu le premier film à engranger plus d'1 milliard de dollars au box-office depuis l'arrivée du Covid, a indiqué dimanche 26 décembre Exhibitor Relations, cabinet spécialisé dans l'industrie cinématographique.

Le film avec Tom Holland, Zendaya et Benedict Cumberbatch a ainsi collecté 467,3 millions de dollars en Amérique du Nord et 587 millions à l'international, soit plus d'un milliard de dollars en seulement une douzaine de jours.

Il rejoint ainsi, et c’est un tour de force inédit en pleine pandémie, «Star Wars : The Force Awakens», qui était parvenu à cette performance en 2015, rappelle le magazine Variety.

Sony's SPIDER-MAN: NO WAY HOME dropped -69% this weekend with $81.5M (which would still be the 4th best debut of 2021), $467M total. That box office total is more than DOUBLE what any film in the domestic marketplace has achieved all year.





Person of the Year: Spider-Man. pic.twitter.com/QfWfA469Zn

— Elf Relations Co. (@ERCboxoffice) December 26, 2021