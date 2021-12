Britney Spears ne fait plus de musique pour «faire payer ceux qui lui ont fait du mal»

Britney Spears a ce lundi 27 décembre posté un long message sur Instagram dans lequel elle évoque notamment pourquoi elle ne reviendra pas sur scène prochainement.

Libérée en novembre dernier de la tutelle abusive exercée par son père sur elle depuis 13 ans, la chanteuse évoque dans ce texte ses angoisses et ses peines et comment, après avoir cru toute sa vie Dieu, elle a perdu (momentanément) la foi il y a trois ans au moment où sa «famille (lui) faisait du mal sans raison».

«Humiliée, moquée et embarrassée (…) Les gens n’ont aucune idée des choses horribles qui m’ont été faites et ce que j’ai surmonté. Désormais, j’ai peur des gens et du milieu de l’industrie musicale», raconte-t-elle.

Elle dit comprendre que cela puisse paraître «étrange» qu’elle ne fasse plus de musique aujourd’hui et explique qu'en arrêtant elle souhaite en fait «faire payer» ceux qui lui ont fait du mal. «Ne plus faire ma musique est une façon de leur dire ‘Allez vous faire foutre’ dans le sens où ça leur profite directement sans qu’ils se soucient de mon réel art.»

«La raison pour laquelle je parle de tout ça aujourd’hui, c’est parce que je connais la douleur de ne plus avoir la foi et de se sentir tellement seule que tout semble vous tester. Croyez-moi, je le sais et ce n’est pas marrant».

«Je manque cruellement de confiance»

L’interprète de Toxic confie aussi avoir de «gros problèmes de confiance», «sinon je n’aurais pas agi comme une enfant de 8 ans la semaine dernière, à défendre toutes mes réussites», dit-elle en référence à ses messages postés récemment dans lesquels elle rappelait ses succès passés. «Une fois de plus, je suis désolée si je semble ignorante, je manque cruellement de confiance en moi et je fais probablement bien trop attention à ce que les gens pensent, alors je ne peux que prier».

Maman de deux garçons, Britney Spears entend cependant remonter lentement mais sûrement la pente. «L’année dernière m’a fait grandir… J’ai encore du chemin à parcourir. Mon objectif pour cette année est de me pousser un peu plus et de faire des choses qui me font peur, mais pas trop», dit-elle avant d’ajouter avec philosophie : «Je ne suis pas Superwoman mais je sais ce qui me rend heureuse et m’apporte de la joie et j’essaie de méditer sur ces endroits et ces pensées qui me permettent d’en faire l’expérience».

Le dernier album de Britney Spears, Glory, est sorti en 2016. Depuis les trois inédits sortis sur la réédition du disque en 2020, la chanteuse n’a dévoilé aucun nouveau morceau depuis.