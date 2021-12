Décès de Sabine Weiss : 5 clichés emblématiques de la photographe humaniste

La photographe franco-suisse Sabine Weiss est décédée le 28 décembre, à l’âge de 97 ans. Elle était la dernière représentante de l’école française humaniste, bien qu’elle ne s’en soit jamais revendiquée. Retour sur sa vie, en cinq photographies.

Au fur et à mesure de sa carrière de photographe, Sabine Weiss a touché à de nombreux domaines : reportage, publicité, mode, spectacle, architecture... Dans ce portrait de Félix Labisse, pris à Neuilly-sur-Seine en 1952, on voit déjà tout l’intérêt qu’elle porte à l’architecture et aux compositions. En jouant avec les grilles du bâtiment, ainsi qu’avec le chat en mouvement, la photographe capture « l’instant décisif » de Cartier-Bresson. « Une bonne photo doit toucher, être bien composée et dépouillée. La sensibilité des personnes doit sauter aux yeux », avait-elle expliqué dans les colonnes de La Croix.