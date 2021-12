Lambert Wilson : son concert au Festival de Paris diffusé ce soir sur C8

C'est un concert miraculé des différentes périodes de confinement et de restrictions. Le récital donné par Lambert Wilson, accompagné du prestigieux pianiste Roger Muraro, le 18 octobre dernier dans le cadre du Festival de Paris, est diffusé ce mercredi 29 décembre, à 23h10, sur C8.

Invité aujourd'hui sur l'antenne d'Europe 1 dans Le club de l'Hiver, celui qui est actuellement visible à l'écran dans Matrix 4, avec la reprise de son personnage du Mérovingien, a fait part de son plaisir d'avoir pu partager son travail sur scène cet automne, avec le public.

Un plaisir redoublé avec la diffusion sur une chaîne à l'audience très large de ce récital : «Je suis très heureux que le concert passe sur une chaîne populaire et généraliste. La surprise va être radicale, mais j'en suis ravi. Je pense qu'en passant sur une chaîne comme C8, les gens vont être surpris, mais c'est bien aussi. J'espère qu'on ressentira le partage qui existe sur scène entre Roger Muraro et moi.»

Lambert Wilson, dont on ne compte plus les multiples talents, avait ainsi pu faire étalage de sa science vocale sur un programme éclectique, offrant un panorama complet de la musique du début du XXeme siècle. En tout, près d'une vingtaine de célèbres mélodies franco-américaines avaient été interprétées de sa voix de baryton. De Maurice Ravel à Samuel Barber, en passant par Francis Poulenc et Kurt Weill, celui qui a récemment consacré un disque à Yves Montand avait officié au côté du pianiste Roger Muraro, Victoire de la musique en 2001, et dont le répertoire du début du XXème siècle, en spécialiste de Ravel et Debussy, n'a aucun secret.

Une passion pour le chant

Cette activité de chanteur lyrique, éloignée des plateaux de tournage, se poursuit en toute humilité, mais les différents confinements lui ont donné l'occasion de l'approfondir, notamment autour de ces chansons du début du XXe siècle. «Le Covid m'a permis de travailler beaucoup plus ce répertoire-là, tous les jours, enfermé chez moi. Je le fais avec énormément de discipline. Pour le concert, j'ai pu être accompagné par ce très grand pianiste, avec qui j'ai fait ce petit bout de chemin. C'est autant son concert que le mien», a-t-il ainsi expliqué, vantant l'humilité de son accompagnateur, et, de manière générale, des interprètes de ces répertoires.

Déplacé une première fois fin 2020, ce concert avait donc finalement eu lieu en octobre dernier, au théâtre de l'Oeuvre. Un lieu qui correspondait bien au credo du Festival de Paris, créé par Michèle Reiser, à savoir offrir à tous les publics une affiche prestigieuse dans un écrin qui l'est tout autant.

Lambert Wilson et Roger Muraro au Festival de Paris, ce soir, 23h10, C8.