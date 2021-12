Les concerts assis à ne pas rater en janvier

Chanson française, punk décalé, rap et talents émergents... Découvrez notre sélection de concerts incontournables pour la rentrée. (Cette liste est amenée à être modifiée suite aux annonces gouvernementales du 27 décembre).

8 janvier / Jane Birkin - Théâtre Claude Debussy (Maisons-Alfort)

On ne présente plus Jane Birkin. Le 8 janvier, l’artiste britannique interprètera son album « Oh ! Pardon tu dormais » au théâtre Claude Debussy de Maisons-Alfort. Si elle est depuis longtemps reconnue comme interprète, ce quatorzième album – produit et composé par Étienne Daho et Jean-Louis Piérot – l’impose une nouvelle fois comme auteure. En effet, comme pour son album « Enfant d’hiver », sorti en 2008, elle en a écrit tous les textes.

13 janvier / Albin de la Simone – Église Saint-Eustache

Invité par Spirictus Sancti (série de concerts organisés par Super dans la nef principale de l'Église St-Eustache), Albin de la Simone investira les lieux le 13 janvier. Éclairé à la bougie, l’auteur, compositeur et interprète y jouera des morceaux extraits de son dernier album instrumental, « Happy End », ainsi que d’autres surprises. Au-delà des sessions Spirictus Sancti, le lieu offre une place toute particulière à la musique. Depuis onze ans, lors de la fête de la musique, le festival 36 heures de Saint-Eustache est notamment l’occasion d’ouvrir la paroisse à des milliers de personnes pendant 36 heures de musique ininterrompue. Et tous les genres sont permis : jazz, chorales d’enfants ou encore musique électronique et rock.

18 janvier / Frànçois and The Atlas Mountains chante Baudelaire – Grand Auditorium de Paris

Déjà neuf ans que Frànçois Marry, accompagné de son groupe les Atlas Mountains, séduit le public. Cette fois-ci, l’artiste chantera Baudelaire, dans le cadre du Grand Auditorium de Paris (au sein de Radio France, dans le 16e arrondissement parisien). En 2018, il avait sorti « Fleurs Du Mal », un album basé sur huit poèmes du célèbre écrivain. Frànçois Marry avait notamment interprété cet opus à l’occasion du Baudelaire Poetry Day, célébré le 18 septembre 2021 dans une quinzaine de lieux partenaires en France et à l’étranger.

21 janvier / Barbara Pravi - Théâtre du Casino (Enghien-les-Bains)

Depuis l’Eurovision, Barbara Pravi court les salles de concert. Avec son titre « Voilà », la Française était arrivée en seconde place du classement. Au-delà des salles de l’Hexagone, l’artiste parcourt le monde : les États-Unis, la Polynésie, le Japon, l'Australie, l'Europe de l'Est... Cette fois-ci, elle posera ses bagages au théâtre du Casino, à Enghien-les-Bains, et interprétera les titres de son premier album, « On n'enferme pas les oiseaux ». Une envolée poétique.

28 janvier / Johan Papaconstantino (Soirée Animal 63) – Le Trianon

Le label Animal 63, lancé par Believe, prend les commandes du Trianon fin janvier. Lors de cette soirée, Johan Papaconstantino ne sera pas seul sur scène : Enfant Sauvage, Para One, Myth Syzer et Canblaster se produiront également, sans oublier quelques invités surprises. La mini-tournée du label se déplacera ensuite à Nîmes, Clermont-Ferrand, Reims et Lille, jusqu’au 10 mars.

29 janvier / Lulu Van Trapp – La Clef (Saint-Germain-en-Laye)