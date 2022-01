Betty White, l’emblématique actrice américaine est décédée à l’âge de 99 ans

Véritable icône de la télévision américaine, l’actrice Betty White est décédée ce vendredi 31 décembre 2021, à l’âge de 99 ans. Elle allait fêter son centième anniversaire dans quelques jours.

«Même si Betty allait avoir ses 100 ans, je croyais qu’elle vivrait pour toujours», a ainsi partagé son agent auprès du magazine People, avant d’ajouter, «je ne pense pas qu’elle avait peur de mourir, parce qu’elle a toujours voulu être avec son mari bien-aimé, Allen Ludden. Elle pensait qu’elle serait à nouveau à ses côtés».

Comme l’a rapporté TMZ, selon une source proche de Betty White, celle-ci ne souffrait d’aucune maladie particulière et serait ainsi morte de cause naturelle. En 2020, le média américain avait d’ailleurs fait savoir que l’actrice quittait rarement son domicile en raison de la pandémie de Covid-19 qui sévissait aux États-Unis.

Née le 17 janvier 1922 à Chicago, Betty White était considérée comme l’une des pionnières de la première télévision et l’une des actrices à la plus longue carrière puisqu’elle a exercé son métier durant 50 ans. Un métier dont la passion lui est venue en 1939. Alors qu’elle aspirait dans un premier temps à devenir garde forestière, le métier n’étant pas accessible aux femmes à cette époque-là, l’intérêt de Betty White s’est finalement reporté pour la scène, après avoir écrit et joué le rôle principal d’une pièce de théâtre de fin d’étude.

Après être avoir fait ses débuts à la radio dans divers programmes, dans les années 40, c’est en 1949 qu’elle apparait pour première fois à la télévision. Dans les années 50, elle est devenue la première femme à produire une sitcom, celle de «Life with Elizabeth», dans laquelle elle tenait également le rôle principal. Avec plus d’une centaine de participations à travers des séries et autres émissions américaines, comme le «SNL» en 1975, ce sont ses rôles principalement comiques qui ont marqué de nombreuses générations. Dont notamment, son personnage inoubliable qu’elle tenait dans la sitcom «Les Craquantes», de 1985 à 1992. Betty White interprétait alors la maladroite et souvent naïve «Rose Nylund».

Présente aussi sur les grands écrans, c’est en 2019 à l’occasion du dernier Pixar, «Toy Story 4», que Betty White avait fait l’une de ses dernières collaborations. Surprise par sa propre longévité, lors de la cérémonie des Emmy Awards en 2018, elle s’était elle-même étonnée avec son éternelle pointe d’humour : «C’est incroyable que je sois toujours dans ce métier, et que vous me supportiez encore !».

Alors qu’elle s’apprêtait à souffler ses cent bougies le 17 janvier prochain, «Betty White : 100 Years Young - A Birthday Celebration», un documentaire spécial pour cet occasion était prévu et programmé pour le jour de son anniversaire. Pas plus tard que le 28 décembre, Betty White avait ainsi tweeté : « Mon centième anniversaire… Je n’arrive pas à croire qu’il arrive».

