Marvel : voici tous les films et séries prévus en 2022

Après la sortie de Spider-Man : No Way Home il y a quelques jours, le Marvel Cinematic Universe conclut une année 2021 chargée avec l’arrivée des séries. Mais pas question de se reposer, puisque 2022 devrait être encore plus dense.

Depuis 2008, les studios Marvel ont pris l’habitude de sortir environ trois gros projets par an, et ce, jusqu’à la fin de l’épopée achevée avec Avengers : Endgame, sortie en 2019.

Cependant, le MCU prend un nouveau tournant puisqu’il tend à ouvrir encore un peu plus son univers. Pour cela, il vient d’initier le concept de multivers dans le dernier Spider-Man, mais ce n’est pas tout.

En effet, cette année, Marvel a pris la décision d’ouvrir en grand ses créations au monde des séries.

Cinq séries ont vu le jour en 2021 : Wanda Vision (janvier), Falcon and Winter Soldier (mars), Loki (juin), What If (août) et Hawkeye (novembre).

L’intérêt pour Marvel Studios de se consacrer à ce format est de pouvoir développer certains héros, jusque là plus secondaires, afin de faire avancer ses récits dans les films ou de présenter de nouveaux personnages.

En 2022, en plus des trois films annuels, les studios prévoient la sortie de quatre nouvelles séries, sur sa plate-forme Disney +.

Voici donc la liste des prochains projets Marvel à sortir en 2022.

Doctor Strange : Multiverse of Madness (4 mai 2022)

Après les événements de Spider-Man : No Way Home, Steven Strange cherche à explorer le multivers pour des raisons encore inconnues. Pour cela, il fait appel à Wanda Maximoff, qui vient de faire l’acquisition du Dark Hold - d'antiques parchemins crées par un dieu malfaisant - et qui est elle-même à la recherche de quelque chose dans le multivers, à savoir ses enfants.

Réalisé par Sam Raimi, le film conserve les têtes d’affiches du premier opus : Bennedict Cumberbatch (Steven Strange), Bennedict Wog (Wong), Chitwetel Ejiofor (Mordo). Comptez également sur l’arrivée de Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff) et Xochitl Gomez (Miss America).

Thor : Love and Thunder (13 juillet 2022)

On a encore peu d’informations sur le film à ce jour, si ce n’est que Taika Waititi réalisera ce quatrième film autour du dieu du tonnerre.

On sait en revanche que les événements du film sont inspirés de la série de comics Mighty Thor, sortie en 2016, dans lesquels Jane Foster se voit confier les pouvoirs de Thor. Cela marquera donc le retour de Jane Foster, incarné par Natalie Portman.

Miss Marvel (juillet-septembre 2022)

Réalisé par Adil El Arbi et scénarisé par Bisha K. Ali, la série va introduire une nouvelle héroïne : Miss Marvel.

Dans les comics, Kamala Khan voue une passion pour les super-héros, et surtout pour Captain Marvel. Un jour, elle obtient des pouvoirs elle aussi et devient une super-héroïne.

Cependant, les Marvels Studios ont annoncé qu’ils allaient traiter ce personnage différemment que dans les comics, empêchant les fans de pouvoir théoriser sur le contenu exact de la série.

Kamala Khan sera jouée par Iman Vellani.

Black Panther : Wakanda Forever (9 novembre 2022)

Alors que le premier film était un énorme succès, notamment grâce à la performance de Chadwick Boseman, le second opus ne pourra pas compter sur l’acteur, décédé le 28 août 2020, suite à un cancer.

Il a été confirmé qu’aucun casting n’a été mis en place pour le remplacer dans le rôle de T’Challa.

On ne sait pas encore quelle sera l’intrigue du film, mais certaines théories de fans évoquent un affrontement avec la cité d’Atlantis, un autre Etat volontairement isolé du monde et rival du Wakanda.

Secret Invasion (2022)

On ne sait pas grand-chose concernant cette série, si ce n’est qu’un visuel présentant un Nick Fury plus âgé a été dévoilé.

Outre ceci, la série porte le même nom qu’un arc des comics Marvel porté sur les Skrulls, un peuple extraterrestre. On peut donc en déduire que la série suivra les aventures de Fury et des Skrulls dans l’Espace.

Moon Knight (2022)

Pour la série Moon-Night, plusieurs mini-teasers ont déjà circulé depuis quelques mois. Grâce à eux, on sait que la série sera centrée sur un personnage singulier et instable du nom de Marc Spector, ou Moon Knight.

Dans les comics, le personnage de Marc Spector est un mercenaire qui va être laissé pour mort lors d’une mission dans le désert égyptien. Néanmoins, il va être réanimé par Khonsu, divinité égyptienne, et deviendra un surhomme, guidé par des instincts sombres et des désirs de vengeance.

Ce personnage sera joué par Oscar Isaac (Dune).

She Hulk (2022)

Comme la plupart des autres séries annoncées par Marvel, on ne sait pas encore beaucoup de choses sur cette série. Annoncée comme une comédie judiciaire, la série mettra en scène Jennifer Walters, avocate brillante et cousine de Bruce Banner (Hulk).

Interprétée par Tatina Maslany, l’avocate sera blessée par un gang et recevra une transfusion sanguine de son cousin, lui transmettant également les pouvoirs du monstre vert. Elle devra alors concilier sa vie professionnelle et ces nouveaux pouvoirs déclenchés par la colère.