«Les SEGPA» : Découvrez la bande-annonce du film coproduit par Cyril Hanouna

Nouvelle année, nouveau projet. L’animateur star de C8 Cyril Hanouna a dévoilé sur son compte Twitter la bande-annonce du film «Les SEGPA», dont il est le coproducteur.

Réalisé par Ali Boughéraba et Hakim Boughéraba, le long-métrage, qui sortira dans les salles obscures en avril 2022, est une comdédie mettant en scène des élèves de SEGPA, des classes qui accueillent les élèves de la 6ème à la 3ème, présentant des difficultés scolaires.

«Nouveauté 2022 ! Content de vous présenter la bande-annonce du film les SEGPA. Je suis en co-production avec kallouche cinéma et mandarin cinéma», a écrit le présentateur de «Touche pas à mon poste» (TPMP) ce dimanche 2 janvier, en légende de la séquence, visionnée à ce jour plus de 500.000 fois et largement commentée.

Ces images ont en effet beaucoup agité la Toile. Alors que certains se sont montrés très impatients et ont félicité Cyril Hanouna - «Génial hâte de voir le film Bravo Baba», a notamment écrit un internaute - d'autres, au contraire, ont dénoncé le traitement réservé à ces élèves, qui suivent les mêmes programmes d'enseignement que ceux de section générale, mais avec des adaptations et des aménagements.

«Les élèves de Segpa qui subissent déjà du harcèlement, des moqueries, de l’exclusion dans les établissements scolaires vont adorer...», a commenté un autre utilisateur. Côté casting, on retrouvera notamment l’acteur et humoriste Issa Doumbia et Alban Ivanov, ainsi que d'autres jeunes talents.