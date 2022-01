Alec Baldwin se livre sur Instagram et espère « la vérité » sur la mort d'Halyna Hutchins

Auteur du tir accidentel qui a coûté la vie à Halyna Hutchins sur le tournage de «Rust» en octobre dernier, Alec Baldwin apparaît depuis dévasté. A l’occasion de la nouvelle année, l’acteur a partagé sur son compte Instagram une vidéo dans laquelle il se confie et explique vouloir la vérité.

Les traits tirés, pesant ses mots, Alec Baldwin s’est adressé dans un long monologue de près de treize minutes à ses abonnés. Visiblement marqué, l’artiste de 63 ans a d’abord tenu à remercier ceux qui le soutiennent dans cette épreuve, évoquant les nombreuses marques d’affection qu’il a reçues depuis la tragédie, avant de se confier sur le drame qu’il traverse depuis le décès accidentel d’Halyna Hutchins. « C'est sûrement la pire situation dans laquelle je n’ai jamais été impliqué », explique ainsi l’acteur.

«Personne ne veut la vérité plus que moi»

Alors que les investigations sont toujours en cours, Alec Baldwin a partagé ses sentiments, soulignant attendre la vérité sur cette affaire. « J'espère vraiment que les personnes chargées d'enquêter sur cette affaire découvriront la vérité le plus rapidement possible. Personne ne veut la vérité plus que moi », a poursuivi l’acteur, qui en décembre dernier lors de sa première interview formelle accordée à ABC News, était dans l'incapacité d'expliquer comment des balles réelles avaient pu se trouver sur le tournage, précisant par ailleurs ne pas avoir «pressé la détente».

Toujours très affecté par la disparition de sa collaboratrice, Alec Baldwin, qui comme il le rappelle dans cette vidéo n’est pas homme à prendre des résolutions de nouvelle année, espère pouvoir trouver « la paix » en 2022. Il voit ainsi l’année à venir comme « une autre chance de lâcher tout ce qui nous fait du mal. Ce qui nous détruit », a ainsi partagé l’acteur en commentaire de ces images. Une reconstruction difficile en perspective.